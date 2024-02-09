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День Валентина: заборони та прикмети для закоханих

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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На Денб всіх закоханих варто провести час разом (зображення створено за допомогою ШІ)
На Денб всіх закоханих варто провести час разом (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, що не можна робити на День Валентина та чому це може негативно вплинути на стосунки.

День святого Валентина — це не лише про романтику, подарунки та зізнання. З цим днем пов'язано багато народних прикмет і заборон, які, за віруваннями, можуть вплинути на ваше особисте життя.

1. "Самотність на весь рік": не сумуйте 14 лютого

Найголовніша заборона цього дня — сумувати за втраченим коханням або самотністю. Вважається, що саме 14 лютого негативні емоції можуть заблокувати вашу зустріч з другою половинкою.

2. "Не ризикуйте": забудьте про ворожіння

День святого Валентина не підходить для ворожінь на кохання. Вважається, що ворожіння цього дня можуть призвести до помилок і розчарувань.

3. "Не сваріться": бережіть свою пару

Сварки та з'ясування стосунків 14 лютого можуть призвести до розриву або охолодження почуттів. Навіть якщо виникнуть розбіжності, намагайтеся вирішити їх мирно.

4. "Не даруйте невдалі подарунки": подарунок з душею

Не економте на подарунку для вашої половинки. Вважається, що невдалий або дешевий подарунок може образити кохану людину і негативно вплинути на ваші стосунки.

5. "Не шукайте нову любов": бережіть те, що маєте

День святого Валентина — це день для закоханих пар. Не рекомендується цього дня шукати нову любов, адже це може призвести до плутанини та розчарувань.

6. "Повір'я на кохання": прикмети для закоханих

  • Побачити 14 лютого лебедів — до вірного кохання.
  • Якщо у День святого Валентина випаде сніг, то ваше кохання буде чистим і щирим.
  • Подарувати коханій людині парні речі — до щасливого спільного життя.
  • Знайти на вулиці валентинку — до швидкої зустрічі з коханням.

Порада:

Найголовніше — це щирість ваших почуттів. Не вірте забобонам, якщо вони заважають вам відкрити своє серце коханню. Налаштуйтесь на позитив, і День святого Валентина принесе вам багато радості та щастя!

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#Прикмети #езотерика-Телеграф