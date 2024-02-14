Можно ли носить золото и серебро вместе: вы будете удивлены

Мы подскажем, можно ли носить вместе серебро и золото.

Многие считают, что серебряные и золотые украшения нельзя носить вместе, потому что это вредно для здоровья. Давайте разберемся, действительно ли сочетание этих металлов столь негативно действует на организм.

Приметы

По народным поверьям, золото и серебро имеют разную энергетику – мужскую и женскую соответственно. Поэтому их совместное ношение может вызвать дисбаланс. Однако научных подтверждений этому нет.

При контакте золота и серебра происходит гальваническая реакция и менее устойчивый металл начинает разрушаться. Но это заметно лишь со временем посредством царапин.

Аллергия

Возможна аллергическая реакция на любой из этих металлов. Если уж есть проявления аллергии на один из них, лучше воздержаться от сочетания.

Так что носить вместе серебро и золото вполне безопасно для большинства людей. Главное – следить за качеством изделий и реагировать на возможные проявления аллергии. А вот энергетический дисбаланс или другие побочные эффекты обычно не наблюдается.

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