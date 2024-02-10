Підкови, ікони і що ще? Які обереги предків захищають від біди та смутку

Ці 5 оберегів доступні нам усім, і вже сьогодні!

В оселях наших предків завжди були обереги. Люди не шкодували коштів та зусиль, щоб захистити свою сім’ю від біди та горя. І добре, що для цього не доводилося звертатися до сумнівних відьом або витрачати величезні суми на загадкові амулети.

Навіть сьогодні ці захисні символи доступні кожному з нас, і використання їх зовсім не зайве, пише vazhnoznat. Розповідаємо про 5 оберегів предків, які можуть відвадити від житла нечисть, біду та інші нещастя, і при цьому залучити у дім удачу.

Підкови

Підкови є ідеальними оберегами. Традиційне місце для підвішування підкови — над вхідними дверима, щоб кожен, хто входить в дім, проходив під нею. Але важливо пам’ятати: підкову слід вішати рогами вверх.

Ікони

За старих часів у домах обов’язково був присутній особливий куточок, відомий як "червоний кут". Там зберігалися священні ікони, які вважалися за захист від біди. Однак сьогодні бажано мати хоча б одну справжню старовинну ікону, заряджену молитвами та благословеннями.

Свічки

Свічка як символ захисту, як і раніше, вітається в будь-якій оселі. Така свічка має бути освячена, а запалювати її найкраще лише під час молитви.

Часник

Якісна їжа часто була для наших пращурів символом добробуту. І серед усіх страв, що приносять удачу, особливо цінувався часник. Він не лише асоціювався зі здоров’ям, а й відлякував злих духів. Сьогодні багато господинь вішають вінок із часнику.

Мед

Наші пращури вірили в його магічні властивості. У давнину він також символізував багатство, тому горщик меду завжди був бажаним гостем у домі, а важливих відвідувачів обов’язково пригощали цими ласощами.

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