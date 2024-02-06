П’ять речей, які ви ніколи не повинні віддавати безкоштовно: вони можуть стати причиною негараздів

Не даруйте, щоб не нашкодити

Ділитися з іншими — це чудова риса, притаманна багатьом з нас. Ми із задоволенням віддаємо непотрібні речі або робимо подарунки рідним і друзям. Але є певні речі, з якими, згідно з народними повір'ями, краще бути обережними.

Як повідомляє glavred, існує принаймні п'ять предметів, які за жодних обставин не можна віддавати або ділитися ними безкоштовно. Це пов'язано з давніми забобонами та віруваннями наших предків.

1. Дорогоцінності та біжутерія

Згідно з віруваннями, прикраси наповнюються енергетикою свого власника. Тому віддавати їх задарма не рекомендується, адже ви можете віддати частинку себе. Так само не варто приймати такі подарунки від людей, яких ви не дуже добре знаєте.

2. Одяг та взуття

Ці речі також наповнюються енергетикою свого власника. Вважається, що, віддаючи їх, ви можете віддати своє щастя і благополуччя.

3. Віник

Віник символізує бруд і негативну енергію. Тому дарувати його або брати в подарунок не рекомендується.

4. Рушники, шарфи і годинники

Ці речі вважаються символами розлуки та сварок. Їх не рекомендується дарувати близьким людям.

5. Шкарпетки

Існує повір'я, що дарувати шкарпетки — до розлуки.

Кілька порад, як позбутися непотрібних речей, не віддаючи їх задарма:

Продайте їх на сайтах оголошень.

Пожертвуйте на благодійність.

Переробіть на щось нове.

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