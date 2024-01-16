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Накличете біду: чому не можна дарувати ніж

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Наші предки вважали ніж не найкращим подарунком (зображення створено за допомогою ШІ)
Наші предки вважали ніж не найкращим подарунком (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, чому не можна дарувати ніж

Ніж — це універсальний інструмент, який може бути використаний як для добрих, так і для поганих цілей. Тому не дивно, що в багатьох культурах існує повір'я, що не можна дарувати ніж.

Про це пише 24tv.ua.

Чому не можна дарувати ніж

Існує кілька версій, чому не можна дарувати ніж. Одна з них пов'язана з тим, що ніж є символом насильства і смерті. Якщо подарувати ніж, то можна накликати на одержувача біду або навіть смерть.

Інша версія пов'язана з тим, що ніж є інструментом, який може бути використаний для розриву відносин. Якщо подарувати ніж, то можна накликати на одержувача сварки або навіть розлучення.

Якщо ви все ж таки вирішили подарувати ніж, то краще зробити це неофіційно, без гучного торжества. Також можна подарувати ніж разом з чимось іншим, наприклад, з квітами або коробкою шоколаду. Це допоможе послабити негативний вплив повір'я.

Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути неприємностей, якщо ви отримали в подарунок ніж:

  • Не приймайте ніж від людини, яку ви не дуже добре знаєте.
  • Якщо ви все ж таки прийняли ніж, то обов'язково віддайте щось взамін. Це може бути будь-яка дрібниця, наприклад, монетка або солодкість.
  • Можна розбити ніж на кілька частин. Це допоможе розрядити негативну енергію, яка може бути пов'язана з цим предметом.

Навіть якщо ви не вірите в забобони, краще все ж таки дотримуватися цього правила. Адже краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати.

Раніше ми розповідали, чому не можна дарувати квіти в горщику.

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#Прикмети #езотерика-Телеграф