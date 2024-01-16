Накличете біду: чому не можна дарувати ніж

Ми підкажемо, чому не можна дарувати ніж

Ніж — це універсальний інструмент, який може бути використаний як для добрих, так і для поганих цілей. Тому не дивно, що в багатьох культурах існує повір'я, що не можна дарувати ніж.

Про це пише 24tv.ua.

Чому не можна дарувати ніж

Існує кілька версій, чому не можна дарувати ніж. Одна з них пов'язана з тим, що ніж є символом насильства і смерті. Якщо подарувати ніж, то можна накликати на одержувача біду або навіть смерть.

Інша версія пов'язана з тим, що ніж є інструментом, який може бути використаний для розриву відносин. Якщо подарувати ніж, то можна накликати на одержувача сварки або навіть розлучення.

Якщо ви все ж таки вирішили подарувати ніж, то краще зробити це неофіційно, без гучного торжества. Також можна подарувати ніж разом з чимось іншим, наприклад, з квітами або коробкою шоколаду. Це допоможе послабити негативний вплив повір'я.

Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути неприємностей, якщо ви отримали в подарунок ніж:

Не приймайте ніж від людини, яку ви не дуже добре знаєте.

Якщо ви все ж таки прийняли ніж, то обов'язково віддайте щось взамін. Це може бути будь-яка дрібниця, наприклад, монетка або солодкість.

Можна розбити ніж на кілька частин. Це допоможе розрядити негативну енергію, яка може бути пов'язана з цим предметом.

Навіть якщо ви не вірите в забобони, краще все ж таки дотримуватися цього правила. Адже краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати.

Раніше ми розповідали, чому не можна дарувати квіти в горщику.