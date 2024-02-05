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Накличете біду: чому не можна тримати вдома годинник, який зупинився

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Зупинка годинника свідчить про погані речі (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 05 лютого 2024, 18:53
Зупинка годинника свідчить про погані речі (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, чи можна жити у домі із зупиненим годинником.

Зупинений годинник – це не просто неприємність, адже він може нести в собі певний містичний сенс. З давніх-давен люди вірили, що годинник символізує плин життя, а його зупинка може віщувати неприємні події, біди та нещастя.

Які ж прикмети та забобони пов'язані з зупиненим годинником? Про це пише Главред.

  • Занепад життєвої енергії: Зупинений годинник може символізувати занепад життєвої енергії, застої в справах та особистому житті.
  • Невдачі та неприємності: Вважається, що зупинений годинник може притягувати невдачі, хвороби та інші неприємні події.
  • Смерть: Найгірше, що може віщувати зупинений годинник – це смерть близької людини.

Що робити, якщо годинник зупинився?

  • Не панікуйте: Не варто одразу вірити у погані прикмети. Можливо, годинник зупинився просто через поломку.
  • Перевірте годинник: Спробуйте завести годинник або замінити батарейку. Якщо годинник не працює, його краще віднести до майстра.
  • Позбудьтеся годинника: Якщо годинник не підлягає ремонту, його рекомендується викинути або здати на переробку.

Як нейтралізувати негативну енергетику?

  • Очистіть простір: Проведіть генеральне прибирання в домі, викиньте всі старі та непотрібні речі.
  • Запаліть свічки: Свічки допоможуть очистити простір від негативної енергетики.
  • Прочитайте молитву: Молитва допоможе вам заспокоїтися та отримати душевний спокій.

Важливо пам'ятати, що всі ці прикмети та забобони не мають наукового підтвердження.

Не вірте у погані прикмети! Найголовніше – це ваше позитивне ставлення до життя. Якщо ви вірите в добро, то ніякі негативні вібрації не зможуть вам зашкодити.

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