Пять вещей, которые вы никогда не должны отдавать бесплатно: они могут стать причиной неурядиц

Не дарите, чтобы не навредить

Делиться с другими – это отличная черта, присущая многим из нас. Мы с удовольствием отдаем ненужные вещи или делаем подарки родным и друзьям. Но есть определенные вещи, с которыми, согласно народным поверьям, лучше быть осторожными.

Как сообщает glavred, существует по крайней мере пять предметов, которые ни при каких обстоятельствах нельзя отдавать или делиться ими бесплатно. Это связано с древними предрассудками и верованиями наших предков.

1. Драгоценности и бижутерия

Согласно верованиям, украшения наполняются энергетикой своего владельца. Поэтому отдавать их даром не рекомендуется, ведь вы можете отдать частицу себя. Также не стоит принимать такие подарки от людей, которых вы не очень хорошо знаете.

2. Одежда и обувь

Эти вещи тоже наполняются энергетикой своего владельца. Считается, что отдавая их, вы можете отдать свое счастье и благополучие.

3. Веник

Веник символизирует грязь и отрицательную энергию. Поэтому дарить его или брать в подарок не рекомендуется.

4. Полотенца, шарфы и часы

Эти вещи считаются символами разлуки и ссор. Их не рекомендуется дарить близким людям.

5. Носки

Существует поверье, что дарить носки – к разлуке.

Несколько советов, как избавиться от ненужных вещей, не отдавая их даром:

Продайте их на сайтах объявлений.

Пожертвуйте на благотворительность.

Переделайте на что-нибудь новое.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя дарить цветы в горшке. Кроме этого, вас может заинтересовать статья о создании амулета из рун.