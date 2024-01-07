Чому квіти в горщику в подарунок - це погана прикмета

Чому не можна приймати такий подарунок як квіти в горщику

Народні прикмети — те, у що вірять не всі. Вони не мають жодних наукових пояснень та доведень. Однак є люди, які їх дотримуються. Раніше ми розповідали, чому не можна дивитися у дзеркало перед сном. Тепер поговоримо про дарування квітів в горщику.

Квіти — це завжди гарний подарунок. Однак рослини в горщику в подарунок — погана прикмета. Про це розповіли на Uaportal.

Прикмети про рослини в горщику

Квіти в горщику за забобонами приводять до погіршення сімейних відносин. Також повір’ кажуть, що такі вазони принесуть невдачі в бізнесі.

Дарувати квіти в горщику — нехороший знак. Річ у тім, що ці квіти залежать від того, хто їх дарує. Вони можуть стати символом контролю над отримувачем такого подарунка.

Також в народі кажуть, що квіти в горщику несуть у собі негативну енергетику та неприємності. Вони можуть "подарувати" нещастя та недоліки в сім’ю отримувача.

Таким подарунком зла людина може передати свою енергетику цим подарунком. У випадку, якщо ця рослина засохне чи зав’яне, це принесе біду в будинок.

Раніше "Телеграф" розповідав, як залучити гроші в дім. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.