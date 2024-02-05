Сплутали сіль з цукром: до чого це може призвести за народними прикметами

Сплутання солі з цукром може принести невиправні наслідки

Сіль і цукор — дуже схожі між собою. Особливо, якщо вони в однакових баночках на кухні. Переплутати їх між собою дуже легко. Однак не всі знають, що це може принести невиправні наслідки. А раніше ми розповідали, навіщо вішати кріп над вхідними дверима.

Наші предки вірили у багато повір’їв. Також вони вважали, що переплутання солі з цукром може багато про що віщувати. При чому ні про що хороше це не говорить. Про це пише Ukr.Media.

Наслідки від переплутання солі з цукром

Прикмети мають пояснення до будь-яких дій з сіллю. Наприклад, розсипати її — до сварки з кимось, пересолити страву — закоханість у когось. А якщо ви сплутали сільничку з цукорницею, це може віщувати про неприємні новини та принести вам невиправні наслідки.

Річ у тім, що якщо випили солону каву чи чай, треба бути уважнішими зі своїми словами та вчинками. Також є велика ймовірність, що така дія принесе вам безліч невдач та проблем. Також є ризик, що на вас можуть чекати неприємності у стосунках з коханою людиною або навіть сім’єю та родиною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба покласти в сумку, щоб залучити успіх. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.