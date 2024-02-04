Повішайте кріп над дверима: для чого це робити за народними прикметами

Кріп стане гарним оберегом вашого дому

У давнину часто можна було побачити над дверима будинків пучок кропу. Однак мало хто знає, для чого це робили. Раніше ми розповідали, чому не варто давати в борг сіль. Тепер поговоримо, навіщо вішати кріп над вхідними дверима.

Відповідь, для чого це робити, вас точно здивує. Про це пише Ukr.Media.

Навіщо вішати кріп над дверима

По-перше, це гарний оберіг від негативу. Він здатний відганяти негативну енергетику від будинку. Також вважається, що ця зелень захищає оселю та її мешканців від злих очей.

По-друге, кріп має приємний аромат. Цей запах може залучити позитивну енергетику та створити сприятливу атмосферу в домі.

По-третє, у деяких культурах кріп — символ достатку та багатства. Вважається, що якщо він висить над дверима, здатний залучати в будинок фінансовий добробут та процвітання. Важливо пам’ятати, що зелень важливо міняти. Не можна, щоб він засихав.

По-четверте, кріп часто використовують в різних ритуалах очищення від "злого ока" та усіляких негативних енергій. Він також захищає мешканців оселі від негативного впливу зовнішнього світу.

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