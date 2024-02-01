Покладіть у сумку срібну монету: як залучити успіх за допомогою деяких речей та предметів
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Ці предмети не лише здатні привернути успіх, а й здійснити мрії
Є речі, які притягують лихо та біди. Однак забобони кажуть, що є й ті, які залучають удачу та успіх. Серед них є також предмети, які варто носити із собою, щоб притягувати щастя. Вони повинні бути у вашій сумочці до кінця зими.
Ці речі притягують успіх та удачу у ваш дім та життя. Про це пише Ukr.Media.
Які речі треба носити в сумочці, щоб притягнути удачу
- Червона стрічка. Її треба пов'язати на ручку сумки. Це потужний амулет для залучення успіху. Також її можна покласти всередину.
- Срібна монета. Вона символізує багатство та фінансову стабільність. Важливо, щоб вона була виготовлена зі справжнього срібла.
- Місячний камінь. Він вважається символом захисту та інтуїції. Він також здатний захищати від негативної енергетики. Однак важливо, щоб камінь був не підробкою.
- Ароматична олія. Вона створить приємну атмосферу навколо вас і буде гарною у піднятті настрою.
- Папір із власними бажаннями. На шматочку паперу треба написати свою мрію або заповітне бажання і покласти у кишеньку сумочки. Так ви привернете в життя те, що давно хотіли.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна давати в борг сіль. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.