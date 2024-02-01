Покладіть у сумку срібну монету: як залучити успіх за допомогою деяких речей та предметів

Ці предмети не лише здатні привернути успіх, а й здійснити мрії

Є речі, які притягують лихо та біди. Однак забобони кажуть, що є й ті, які залучають удачу та успіх. Серед них є також предмети, які варто носити із собою, щоб притягувати щастя. Вони повинні бути у вашій сумочці до кінця зими.

Ці речі притягують успіх та удачу у ваш дім та життя. Про це пише Ukr.Media.

Які речі треба носити в сумочці, щоб притягнути удачу

Червона стрічка. Її треба пов'язати на ручку сумки. Це потужний амулет для залучення успіху. Також її можна покласти всередину.

Срібна монета. Вона символізує багатство та фінансову стабільність. Важливо, щоб вона була виготовлена зі справжнього срібла.

Місячний камінь. Він вважається символом захисту та інтуїції. Він також здатний захищати від негативної енергетики. Однак важливо, щоб камінь був не підробкою.

Ароматична олія. Вона створить приємну атмосферу навколо вас і буде гарною у піднятті настрою.

Папір із власними бажаннями. На шматочку паперу треба написати свою мрію або заповітне бажання і покласти у кишеньку сумочки. Так ви привернете в життя те, що давно хотіли.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна давати в борг сіль. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.