Укр

Спутали соль с сахаром: к чему это может привести по народным приметам

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Об этой примете мало кто знает
Об этой примете мало кто знает. Фото freepik.com

Спутывание соли с сахаром может принести неисправимые последствия

Соль и сахар очень похожи между собой. Особенно если они в одинаковых баночках на кухне. Перепутать их очень легко. Однако не все знают, что это может принести непоправимые последствия. А раньше мы рассказывали, зачем вешать укроп над входной дверью.

Наши предки верили во многие поверья. Также они считали, что перепутание соли с сахаром может о многом предвещать. При чем ни о чем хорошем это не говорит. Об этом пишет Ukr.Media.

Последствия от перепутывания соли с сахаром

Приметы имеют пояснения к любым действиям с солью. Например, рассыпать ее — в ссору с кем-то, пересолить блюдо — влюбленность в кого-то. А если вы спутали солонку с сахарницей, это может предвещать неприятные новости и принести вам неисправимые последствия.

Дело в том, что если выпили соленый кофе или чай, нужно быть внимательнее со своими словами и поступками. Также велика вероятность, что такое действие принесет вам множество неудач и проблем. Также есть риск, что вас могут ожидать неприятности в отношениях с любимым человеком или даже семьей и семьей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно положить в сумку, чтобы привлечь успех. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.

Теги:
#Соль #Суеверия #Приметы