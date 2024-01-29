Уберите часы из этих комнат немедленно: где в доме плохая энергетика

Можно легко навлечь беду и неприятности

Существует множество поверий и суеверий относительно часов. Эзотерики утверждают, что они обладают сильной энергетикой, связанной с их постоянным движением.

Выбор места для размещения часов в доме играет важную роль, так как неправильное их расположение может привлечь негатив и неприятности. Существует по крайней мере три места в доме, которые лучше не выбирать для размещения часов, так как это, считается, может привлечь несчастье, пишет meta.

Где нельзя вешать часы в доме

Спальня. Не стоит здесь вешать крупные настенные часы с громким тиканьем или ударами. Они не соответствуют атмосфере спокойствия, отдыха и восстановления энергии. Также не стоит размещать здесь и подаренные часы, так как это может вызвать плохие сновидения.

Детская комната. Также нельзя вешать крупные и шумные настенные часы, которые могут мешать детям. Более подходящим вариантом будут часы с тихим механизмом, чтобы сохранить гармонию в энергетике детской спальни.

Прихожая. Следует избегать установки часов непосредственно у двери. Это может нарушить энергетический баланс и создать дискомфорт в доме.

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