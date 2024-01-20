Якщо ви тримаєте ці речі у своєму домі, неприємностей не уникнути
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Їх потрібно терміново викинути з вашого "гніздечка"
Багато предметів, які тривалий час простоюють у наших оселях, не приносячи нам користі, можуть залучати негативні події у реальне життя. Згідно з езотеричними вченнями, зламані та несправні речі в нашому побуті мають негативну енергію, що може стати причиною конфліктів і негараздів.
Зберігання цих речей у домі обіцяє одну біду, пише meta. Певні предмети, як магніт, притягують до себе лише негатив і проблеми.
Серед таких предметів, які не рекомендується тримати у домі, езотерики виділяють такі:
- Розбите дзеркало. Така річ не обіцяє нічого хорошого. Якщо дзеркало тріснуло або розлетілося вщент, слід негайно позбутися його.
- Годинник, що зупинився. Несправний годинник не тільки марний у використанні, він також притягує негатив. Годинник символізує рух, і його зупинка може означати застій та блокування енергії.
- Сміття у місцях, де зберігаються гроші. Непотрібні предмети в гаманці чи кишенях вважаються поганою прикметою, провісником фінансових втрат. Підтримуйте порядок у місцях, де зберігаються гроші, щоб зберегти фінансовий добробут.
Раніше ми писали, які речі не можна викидати з дому. Віддасте з ними всю життєву енергію.