Якщо ви тримаєте ці речі у своєму домі, неприємностей не уникнути

Їх потрібно терміново викинути з вашого "гніздечка"

Багато предметів, які тривалий час простоюють у наших оселях, не приносячи нам користі, можуть залучати негативні події у реальне життя. Згідно з езотеричними вченнями, зламані та несправні речі в нашому побуті мають негативну енергію, що може стати причиною конфліктів і негараздів.

Зберігання цих речей у домі обіцяє одну біду, пише meta. Певні предмети, як магніт, притягують до себе лише негатив і проблеми.

Серед таких предметів, які не рекомендується тримати у домі, езотерики виділяють такі:

Розбите дзеркало. Така річ не обіцяє нічого хорошого. Якщо дзеркало тріснуло або розлетілося вщент, слід негайно позбутися його. Годинник, що зупинився. Несправний годинник не тільки марний у використанні, він також притягує негатив. Годинник символізує рух, і його зупинка може означати застій та блокування енергії. Сміття у місцях, де зберігаються гроші. Непотрібні предмети в гаманці чи кишенях вважаються поганою прикметою, провісником фінансових втрат. Підтримуйте порядок у місцях, де зберігаються гроші, щоб зберегти фінансовий добробут.

Раніше ми писали, які речі не можна викидати з дому. Віддасте з ними всю життєву енергію.