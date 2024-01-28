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Новорічні іграшки можуть вплинути на ваше життя: як і де їх правильно зберігати

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Зберігання новорічних іграшок може вплинути на ваше життя
Зберігання новорічних іграшок може вплинути на ваше життя. Фото freepik.com

Новорічні іграшки не варто класти у пакети чи обмотувати папером

Більшість людей, коли розбирають ялинку після свят, навіть не замислюються, як правильно зберігати іграшки. Виявляється, те, як і куди ви покладете новорічні прикраси, може повпливати на майбутній рік. А раніше ми вже розповідали, про що віщує порваний одяг.

Правильне зберігання новорічних прикрас може позитивно чи негативно вплинути на ваш емоційний стан. Про це пише Ukr.Media.

Як зберігати новорічні прикраси

В окремій коробці. Варто виділити для ялинкових іграшок окремий простір — коробку. Так ви створите енергетичний кордон між минулим та майбутнім. Це ніби символ прощання зі старим роком. А також, так іграшки не ламатимуться.

Аромати для захисту

В коробку з прикрасами можна покласти гілочки сухої лаванди чи палички кориці. Народні прикмети кажуть, що так ви зможе захиститися від злих духів та створити приємну атмосферу. З практичної точки зору, такі аромати забезпечать приємний аромат під час наступного використання.

Запаліть свічку

Згідно з прикметами, під час складання новорічних прикрас треба запалити свічку. Вона притягне енергії, що здатні захищати вашу оселю та створювати приємну атмосферу в ньому впродовж цілого року. Свічку важливо погасити. Можна її покласти у коробку з прикрасами.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна мити підлогу навколо людини. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.

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#Забобони #Прикмети