Чому "обмивати" людину - погана прикмета: пояснення забобону

Чому не варто дозволяти мити біля себе підлогу колезі

З прибиранням пов’язано багато прикмет та заборон. Вони стосуються і підмітання, і миття підлоги. У давнину також вважалося, що не можна прибирати оселю відразу після того, як гість чи домочадець кудись поїхав. Одна з прикмет, пов’язаних з прибиранням — не можна мити підлогу навколо людини.

Цей забобон має декілька пояснень та аргументацій. Про це пише Ukr.Media.

Чому не можна мити підлогу навколо людини

Деякі прикмети кажуть, що якщо волога ганчірка чи швабра торкатиметься ваших ніг, це принесе проблеми з людьми. Оточуючі будуть ставитися до вас з огидою та антипатією.

Якщо в будь-якому громадському місці прибиральниця миє підлогу біля ваших ніг, не дозволяйте такого. Така прикмета віщує майбутні проблеми зі здоров’ям.

Якщо на роботі хтось миє підлогу навколо ваших ніг, це також погана прикмета. Так можна накликати проблеми у своїй професії. Є навіть ризик звільнення. Річ у тім, що дуже часто такий "трюк" використовують, щоб позбутися від небажаної людини.

Також не варто мити підлогу навколо дівчини, яка ще не заміжня. Так можна "змити" всіх наречених.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити, коли вдома гості. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.