Не лише буде довго сохнути: чи можна вивішувати білизну на вулицю в мороз та чим це загрожує за народними прикметами

Як сушка близни на вулиці взимку може повпливати на ваше життя

Сушка одягу на морозі — спірне запитання. Багато хто не обирає такий метод через те, що це займає багато часу. Однак виявляється, цього не можна робити не лише через довгу сушку та незручності. Такий метод сушіння багато про що віщує за народними прикметами. А раніше ми розповідали, які рослини поставити вдома, щоб привернути достаток.

Таке сушіння може мати невиправні наслідки. Про це пише Ukr.Media.

Чи можна сушити білизну на морозі

Одна народна прикмета говорить, що якщо вивішувати речі на мороз, це може віщувати про процвітання у майбутньому. Річ у тім, що холодне повітря має здатність очищувати енергетику і заряджає одяг удачею.

Багато хто вірить, що якщо на одязі, що замерз, утворилися крижані візерунки, це принесе удачу. Також такі малюнки символізують чистоту намірів того, хто вивішує свої речі.

Існує прикмета, за якою одяг, що висох на морозі, має особливий запах. Вважається, що такий аромат свіжості окрім чистоти, залучає в дім хороші події.

Також повір’я кажуть, що якщо під час того, як речі сушаться на вулиці, йде сніг, це захищає від негативної енергетики. Сніг здатний "закривати" одяг від всього поганого.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна прибирати павутину в будинку. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.