Неприємності на роботі та фінансові проблеми: про що віщує порваний одяг

Що треба робити, аби погана прикмета не збулася

Нерідко трапляється таке, що одяг рветься. З цим пов’язано багато прикмет. Мала хто знає, що завдяки порваним речам можна дізнатися суть майбутніх подій. Раніше ми розповідали, чому не можна мити підлогу навколо людини. Тепер поговоримо, про що віщують порвані речі.

Виявляється, порваний одяг може притягнути удачу та добробут. Про це пише Ukr.Media.

Про що віщує порваний одяг

Якщо у вас порвалася кишеня, це означає, що будуть труднощі з фінансами. Це також може бути знаком, що людина не вміє поводитися з грошима.

Якщо на одязі з’явилася відміта від вогню чи попелу, це віщує про проблеми з законом. Це знак, що варто переглянути спосіб свого життя.

Якщо у вас порвалася підкладка одягу, це теж поганий знак. Це може віщувати про зраду вашої другої половинки або проблеми у стосунках.

Якщо кожного разу одяг рветься на тому ж місці, чекайте на неприємності на роботі. Також є ризик сварок з керівництвом.

Якщо ви порвали хутряну річ, це означає, що ви можете очікувати на поповнення в сім’ї чи родині. Також ви можете дізнатися про довгоочікувану новину.

Для того, аби погані прикмети не здійснилися, треба відразу зашити речі чи відремонтувати. Так ви зможете вберегти себе від неприємностей.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна мити підлогу ввечері. Ми поділилися, до чого це може призвести.