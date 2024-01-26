Не мойте посуду в гостях и не бейте тарелки специально: интересные народные приметы о посуде

Почему нельзя мыть посуду в гостях, и другие народные приметы о тарелках и чашках

В украинской культуре существует множество интересных примет, которые пришли к нам через поколения от мам и бабушек. Много из них касаются быта, в частности и посуды. Вы точно слышали от старших родственников приметы о разбитых тарелках или стеклянных стаканах.

"Телеграф" собрал самые интересные народные приметы, связанные с посудой. Предлагаем узнать о них подробнее.

Приметы о разбитой посуде

Если тарелка разбилась о стол — ждите незапланированных расходов и хлопотов.

Если тарелка разбилась о пол — ждите гостей, застолья, подарков и праздничного настроение.

Если разбилась стеклянная посуда — у вас попросят в долг, к потере денег.

Если упав разбилась посуда под столом — к потере денег, растратам.

Если вы специально разбили посуду в доме — это плохая примета: к растратам, денежных проблемах, бедности.

Приметы о мытье посуды

Мыть посуду в гостях в родительском доме — к укреплению семейных отношений, будут частые встречи.

Если вы в гостях моете много посуды — это плохая примета, можете "вымыть счастье" из дома, в котором вы гость.

Свекровь моет посуду в вашем доме — ждите ссор и неурядиц в семье.

Гость моет руки над посудой в гостях — будут неприятные события, ссоры, финансовые трудности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя мыть пол вечером. Это плохая примета, поэтому мытье полов лучше отложить на утро.