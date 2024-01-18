Восени відгукнеться: що говорять давні українські прикмети та прислів’я про погоду у лютому
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Є багато старих українських висловлювань про останній місяць зими
Січень 2024 року вже встиг набриднути українцям перепадами температур, снігопадами та морозами, — але він уже закінчується, і скоро вже настане лютий. Чого ж чекати від останнього місяця зими, і що про погоду у лютому говорили наші пращури?
Щоб розповісти про це, "Телеграф" розібрав видання "Місяцелік. Український народний календар" відомого українського етнографа та письменника Василя Скуратівського.
Ось основні прикмети та прислів’я, пов’язані з погодою у лютому:
- Як в лютому гукнеться, так восени відгукнеться.
- В лютім сонце йде на літо, а зима на мороз.
- Лютий воду відпускає, а березень підбирає.
- Лютий — місяць вітрів і кривих шляхів.
- Часом лютий змилується, що людина роздягнена, але часом такий гострий, що змерзнеш аж до кісток.
- Лютий зиму видуває, а березень її ламає.
- Лютневі прикмети — метелиці та замети.
- Січню морози, а лютому хуртовини.
- Лютневий сніг, мов з рукава.
- Лютий сильний хуртовинами, а березень капіжем.
- Лютневий сніг весною пахне.
І ось ще кілька приказок про лютий:
- Питає лютий, чи добре взутий, бо прийде марець і вхопить за палець.
- В лютому зима вперше з весною стрічається.
- Лютий виганяє ковалів з гути.
- Лютий— гостро-кутий.
- Лютий додає до весни охоти, але ти взувай ще добре чоботи.
- Лютий ведмедю и барлозі бік пригріває.
- Ще рано лютому до березня в свати ходити.
- На лютий "Добридень", березневим "Здорові будьте".
- Лютий зиму на ніч замикає, а березень весну в гості припрошує.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким буде лютий у 2024 році за прогнозами народного синоптика.