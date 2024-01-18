Восени відгукнеться: що говорять давні українські прикмети та прислів’я про погоду у лютому

Є багато старих українських висловлювань про останній місяць зими

Січень 2024 року вже встиг набриднути українцям перепадами температур, снігопадами та морозами, — але він уже закінчується, і скоро вже настане лютий. Чого ж чекати від останнього місяця зими, і що про погоду у лютому говорили наші пращури?

Щоб розповісти про це, "Телеграф" розібрав видання "Місяцелік. Український народний календар" відомого українського етнографа та письменника Василя Скуратівського.

Ось основні прикмети та прислів’я, пов’язані з погодою у лютому:

Як в лютому гукнеться, так восени відгукнеться.

В лютім сонце йде на літо, а зима на мороз.

Лютий воду відпускає, а березень підбирає.

Лютий — місяць вітрів і кривих шляхів.

Часом лютий змилується, що людина роздягнена, але часом такий гострий, що змерзнеш аж до кісток.

Лютий зиму видуває, а березень її ламає.

Лютневі прикмети — метелиці та замети.

Січню морози, а лютому хуртовини.

Лютневий сніг, мов з рукава.

Лютий сильний хуртовинами, а березень капіжем.

Лютневий сніг весною пахне.

І ось ще кілька приказок про лютий:

Питає лютий, чи добре взутий, бо прийде марець і вхопить за палець.

В лютому зима вперше з весною стрічається.

Лютий виганяє ковалів з гути.

Лютий— гостро-кутий.

Лютий додає до весни охоти, але ти взувай ще добре чоботи.

Лютий ведмедю и барлозі бік пригріває.

Ще рано лютому до березня в свати ходити.

На лютий "Добридень", березневим "Здорові будьте".

Лютий зиму на ніч замикає, а березень весну в гості припрошує.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким буде лютий у 2024 році за прогнозами народного синоптика.