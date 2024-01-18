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Восени відгукнеться: що говорять давні українські прикмети та прислів’я про погоду у лютому

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Що говорили наші пращури про лютий?
Що говорили наші пращури про лютий?. Фото pixabay.com

Є багато старих українських висловлювань про останній місяць зими

Січень 2024 року вже встиг набриднути українцям перепадами температур, снігопадами та морозами, — але він уже закінчується, і скоро вже настане лютий. Чого ж чекати від останнього місяця зими, і що про погоду у лютому говорили наші пращури?

Щоб розповісти про це, "Телеграф" розібрав видання "Місяцелік. Український народний календар" відомого українського етнографа та письменника Василя Скуратівського.

Ось основні прикмети та прислів’я, пов’язані з погодою у лютому:

  • Як в лютому гукнеться, так восени відгукнеться.
  • В лютім сонце йде на літо, а зима на мороз.
  • Лютий воду відпускає, а березень підбирає.
  • Лютий — місяць вітрів і кривих шляхів.
  • Часом лютий змилується, що людина роздягнена, але часом такий гострий, що змерзнеш аж до кісток.
  • Лютий зиму видуває, а березень її ламає.
  • Лютневі прикмети — метелиці та замети.
  • Січню морози, а лютому хуртовини.
  • Лютневий сніг, мов з рукава.
  • Лютий сильний хуртовинами, а березень капіжем.
  • Лютневий сніг весною пахне.

І ось ще кілька приказок про лютий:

  • Питає лютий, чи добре взутий, бо прийде марець і вхопить за палець.
  • В лютому зима вперше з весною стрічається.
  • Лютий виганяє ковалів з гути.
  • Лютий— гостро-кутий.
  • Лютий додає до весни охоти, але ти взувай ще добре чоботи.
  • Лютий ведмедю и барлозі бік пригріває.
  • Ще рано лютому до березня в свати ходити.
  • На лютий "Добридень", березневим "Здорові будьте".
  • Лютий зиму на ніч замикає, а березень весну в гості припрошує.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким буде лютий у 2024 році за прогнозами народного синоптика.

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