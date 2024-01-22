Назовете беду: почему нельзя брать чужие зеркала
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Мы подскажем, почему нельзя пользоваться чужим зеркалом.
Зеркала – это не просто предметы интерьера, они также имеют и определенное мистическое значение. С давних пор люди верили, что зеркала могут сохранять в себе энергию своего владельца, как положительную, так и отрицательную. Поэтому существует множество примет и предрассудков, связанных с зеркалами.
Одна из самых распространенных примет – это запрет брать чужие зеркала. Считается, что из-за чужого зеркала можно получить долю энергии бывшего владельца, а это может привести к разным неприятностям. Об этом пишет Главред.
Какие неприятности может принести чужое зеркало
По народным поверьям, чужое зеркало может принести такие неприятности:
- Болезни. Из-за чужого зеркала можно "подцепить" болезнь бывшего владельца.
- Неприятности. Чужое зеркало может стать причиной несчастных случаев, ущерба, ссор и прочих неприятностей.
- Отрицательная энергия. Чужое зеркало может накапливать в себе отрицательную энергию бывшего владельца, которая может отрицательно сказаться на жизни нового владельца.
Почему зеркала могут сохранять энергию
Зеркала – это особые предметы, обладающие способностью отражать не только свет, но и энергию. Считается, что энергия человека, смотрящего в зеркало, остается в нем.
Энергия человека состоит из двух частей: положительной и отрицательной. Положительная энергия – это энергия здоровья, счастья, удачи. Негативная энергия – это энергия болезней, несчастий, неудач.
Если человек, смотрящий в зеркало, имеет положительную энергию, то он оставляет его в зеркале. Если у человека есть негативная энергия, то он также остается в зеркале.
Как защититься от негативной энергии чужого зеркала
Если вам все же пришлось взять чужое зеркало, вы можете принять меры, чтобы защититься от негативной энергии бывшего владельца.
Вот несколько советов:
- Очистите зеркало. Перед тем как повесить зеркало в доме, нужно очистить его от негативной энергии. Для этого можно использовать святую воду, соль или другие методы очищения.
- Зарядите зеркало положительной энергией. После того как вы очистили зеркало, нужно зарядить его положительной энергией. Для этого можно произвести ритуал зарядки зеркала.
- Не смотрите в ночное зеркало. Считается, что ночью в зеркало может проникнуть отрицательная энергия. Поэтому не смотрите в зеркало ночью, особенно если вы единственные дома.
Если вы не хотите рисковать и привлечь в свою жизнь неприятности, то лучше не принимать чужие зеркала.
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