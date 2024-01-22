Назовете беду: почему нельзя брать чужие зеркала

Мы подскажем, почему нельзя пользоваться чужим зеркалом.

Зеркала – это не просто предметы интерьера, они также имеют и определенное мистическое значение. С давних пор люди верили, что зеркала могут сохранять в себе энергию своего владельца, как положительную, так и отрицательную. Поэтому существует множество примет и предрассудков, связанных с зеркалами.

Одна из самых распространенных примет – это запрет брать чужие зеркала. Считается, что из-за чужого зеркала можно получить долю энергии бывшего владельца, а это может привести к разным неприятностям. Об этом пишет Главред.

Какие неприятности может принести чужое зеркало

По народным поверьям, чужое зеркало может принести такие неприятности:

Болезни. Из-за чужого зеркала можно "подцепить" болезнь бывшего владельца.

Неприятности. Чужое зеркало может стать причиной несчастных случаев, ущерба, ссор и прочих неприятностей.

Отрицательная энергия. Чужое зеркало может накапливать в себе отрицательную энергию бывшего владельца, которая может отрицательно сказаться на жизни нового владельца.

Почему зеркала могут сохранять энергию

Зеркала – это особые предметы, обладающие способностью отражать не только свет, но и энергию. Считается, что энергия человека, смотрящего в зеркало, остается в нем.

Энергия человека состоит из двух частей: положительной и отрицательной. Положительная энергия – это энергия здоровья, счастья, удачи. Негативная энергия – это энергия болезней, несчастий, неудач.

Если человек, смотрящий в зеркало, имеет положительную энергию, то он оставляет его в зеркале. Если у человека есть негативная энергия, то он также остается в зеркале.

Как защититься от негативной энергии чужого зеркала

Если вам все же пришлось взять чужое зеркало, вы можете принять меры, чтобы защититься от негативной энергии бывшего владельца.

Вот несколько советов:

Очистите зеркало. Перед тем как повесить зеркало в доме, нужно очистить его от негативной энергии. Для этого можно использовать святую воду, соль или другие методы очищения.

Зарядите зеркало положительной энергией. После того как вы очистили зеркало, нужно зарядить его положительной энергией. Для этого можно произвести ритуал зарядки зеркала.

Не смотрите в ночное зеркало. Считается, что ночью в зеркало может проникнуть отрицательная энергия. Поэтому не смотрите в зеркало ночью, особенно если вы единственные дома.

Если вы не хотите рисковать и привлечь в свою жизнь неприятности, то лучше не принимать чужие зеркала.

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