Чому розбитий посуд може означати не тільки щастя: таємниці народної мудрості
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Розбитий посуд може бути як знаком щастя, так і ознакою біди
У народі існує повір’я, що розбитий посуд приносить щастя. Це повір’я сягає своїм корінням у глибину століть. Ще наші предки вірили, що посуд, який розбився випадково, несе в собі позитивну енергію.
Однак, не завжди розбитий посуд віщує щастя. Залежно від обставин, він може нести в собі і негативні наслідки, як повідомляє glavred.
Що означає розбитий посуд?
До хороших прикметів відносять:
- Якщо посуд розбився випадково, особливо, якщо це зробила молода дівчина або наречена, то це віщує їй щасливе заміжжя та багато дітей. Це повір’я пов’язане з тим, що посуд у давнину вважався символом жіночності та материнства. Розбитий посуд, таким чином, символізує благополучне заміжжя та народження дітей.
- Якщо посуд розбився під час застілля, то це обіцяє удачу та успіх винуватцям торжества. Це повір’я пов’язане з тим, що застілля є символом радості та свята. Розбитий посуд, таким чином, символізує продовження цих позитивних емоцій.
- Якщо посуд розбився на весіллі, то це віщує молодятам довге та щасливе спільне життя. Це повір’я є найпоширенішим. Воно пов’язане з тим, що весілля є одним із найважливіших і найщасливіших днів у житті людини. Розбитий посуд, таким чином, символізує продовження цього щастя на все життя.
До поганих прикмет відносять:
- Якщо посуд розбився не повністю, а лише тріснув або розколовся на дві рівні половинки, то це віщує сварки, неприємності та хвороби. Це повір’я пов’язане з тим, що неповний посуд символізує незавершеність і недосконалість. Розбитий посуд, таким чином, символізує негаразди, які можуть трапитися в житті людини.
- Якщо посуд б’ється в будинку занадто часто, то це може бути ознакою того, що в сім’ї накопичилося багато негативу. Це повір’я пов’язане з тим, що посуд є відображенням енергії в будинку. Розбитий посуд, таким чином, символізує те, що в будинку накопичилося багато негативних емоцій, які можуть призвести до сварок, неприємностей та хвороб.
- Якщо посуд розбився в руках людини, яка почувається погано, то це може бути ознакою того, що ця людина скоро захворіє. Це повір’я пов’язане з тим, що посуд є символом здоров’я. Розбитий посуд, таким чином, символізує погіршення здоров’я людини.
Як бачимо, розбитий посуд може віщувати як хороші, так і погані події. Тому, якщо ви розбили посуд, не варто відразу впадати в паніку. Краще прислухатися до своєї інтуїції і зрозуміти, що означає ця прикмета для вас.
Раніше "Телеграф" писав, чому не можна тримати в будинку тріснуте або розбите дзеркало. А також ми ділилися секретами народної мудрості про те, чому не можна мити посуд в гостях, адже це може принести негаразди в сім'ї.