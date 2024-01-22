Чому розбитий посуд може означати не тільки щастя: таємниці народної мудрості

Розбитий посуд може бути як знаком щастя, так і ознакою біди

У народі існує повір’я, що розбитий посуд приносить щастя. Це повір’я сягає своїм корінням у глибину століть. Ще наші предки вірили, що посуд, який розбився випадково, несе в собі позитивну енергію.

Однак, не завжди розбитий посуд віщує щастя. Залежно від обставин, він може нести в собі і негативні наслідки, як повідомляє glavred.

Що означає розбитий посуд?

До хороших прикметів відносять:

Якщо посуд розбився випадково, особливо, якщо це зробила молода дівчина або наречена, то це віщує їй щасливе заміжжя та багато дітей. Це повір’я пов’язане з тим, що посуд у давнину вважався символом жіночності та материнства. Розбитий посуд, таким чином, символізує благополучне заміжжя та народження дітей.

Якщо посуд розбився під час застілля, то це обіцяє удачу та успіх винуватцям торжества. Це повір’я пов’язане з тим, що застілля є символом радості та свята. Розбитий посуд, таким чином, символізує продовження цих позитивних емоцій.

Якщо посуд розбився на весіллі, то це віщує молодятам довге та щасливе спільне життя. Це повір’я є найпоширенішим. Воно пов’язане з тим, що весілля є одним із найважливіших і найщасливіших днів у житті людини. Розбитий посуд, таким чином, символізує продовження цього щастя на все життя.

До поганих прикмет відносять:

Якщо посуд розбився не повністю, а лише тріснув або розколовся на дві рівні половинки, то це віщує сварки, неприємності та хвороби. Це повір’я пов’язане з тим, що неповний посуд символізує незавершеність і недосконалість. Розбитий посуд, таким чином, символізує негаразди, які можуть трапитися в житті людини.

Якщо посуд б’ється в будинку занадто часто, то це може бути ознакою того, що в сім’ї накопичилося багато негативу. Це повір’я пов’язане з тим, що посуд є відображенням енергії в будинку. Розбитий посуд, таким чином, символізує те, що в будинку накопичилося багато негативних емоцій, які можуть призвести до сварок, неприємностей та хвороб.

Якщо посуд розбився в руках людини, яка почувається погано, то це може бути ознакою того, що ця людина скоро захворіє. Це повір’я пов’язане з тим, що посуд є символом здоров’я. Розбитий посуд, таким чином, символізує погіршення здоров’я людини.

Як бачимо, розбитий посуд може віщувати як хороші, так і погані події. Тому, якщо ви розбили посуд, не варто відразу впадати в паніку. Краще прислухатися до своєї інтуїції і зрозуміти, що означає ця прикмета для вас.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна тримати в будинку тріснуте або розбите дзеркало. А також ми ділилися секретами народної мудрості про те, чому не можна мити посуд в гостях, адже це може принести негаразди в сім'ї.