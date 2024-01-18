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Притягують бідність: рослини, які не варто тримати вдома

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Деякі рослини не варто тримати вдома (зображення створено за допомогою ШІ)
Деякі рослини не варто тримати вдома (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, які рослини притягують бідність.

Квіти — це не тільки прикраса будинку, але і джерело позитивної енергії. Однак, є деякі рослини, які, за народними повір'ями, можуть виганяти з дому гроші. Про це пише УНІАН.

1. Папороть

Папороть — це красива і невибаглива рослина, яка часто зустрічається в наших будинках. Однак, за народними повір'ями, папороть є енергетичним вампіром. Вона витягує з людей життєву силу і удачу.

2. Плющ

Плющ — це вічнозелена рослина, яка символізує вічність. Однак, за народними повір'ями, плющ є рослиною-вампіром. Він притягує до себе негативну енергію і заважає грошам приходити в будинок.

3. Монстера

Монстера — це велика тропічна рослина, яка відрізняється своїми великими і яскравими листям. Однак, за народними повір'ями, монстера є рослиною-вампіром. Вона витягує з людей життєву силу і удачу.

Звичайно, не всі вірять в ці повір'я. Однак, якщо ви хочете, щоб у вашому домі завжди були гроші, краще не заводити в ньому ці рослини.

Якщо ви хочете, щоб у вашому домі завжди були гроші, краще завести такі рослини, як:

  • Толстянка
  • Фікус
  • Азалія

Ці рослини вважаються символами багатства і удачі. Вони допоможуть вам залучити гроші в свій будинок.

Раніше "Телеграф" розповідав, які предмети в жодному разі не можна класти на стіл, бо вони є магнітами для бід.

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#Прикмети #езотерика-Телеграф