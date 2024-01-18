Притягують бідність: рослини, які не варто тримати вдома

Ми підкажемо, які рослини притягують бідність.

Квіти — це не тільки прикраса будинку, але і джерело позитивної енергії. Однак, є деякі рослини, які, за народними повір'ями, можуть виганяти з дому гроші. Про це пише УНІАН.

1. Папороть

Папороть — це красива і невибаглива рослина, яка часто зустрічається в наших будинках. Однак, за народними повір'ями, папороть є енергетичним вампіром. Вона витягує з людей життєву силу і удачу.

2. Плющ

Плющ — це вічнозелена рослина, яка символізує вічність. Однак, за народними повір'ями, плющ є рослиною-вампіром. Він притягує до себе негативну енергію і заважає грошам приходити в будинок.

3. Монстера

Монстера — це велика тропічна рослина, яка відрізняється своїми великими і яскравими листям. Однак, за народними повір'ями, монстера є рослиною-вампіром. Вона витягує з людей життєву силу і удачу.

Звичайно, не всі вірять в ці повір'я. Однак, якщо ви хочете, щоб у вашому домі завжди були гроші, краще не заводити в ньому ці рослини.

Якщо ви хочете, щоб у вашому домі завжди були гроші, краще завести такі рослини, як:

Толстянка

Фікус

Азалія

Ці рослини вважаються символами багатства і удачі. Вони допоможуть вам залучити гроші в свій будинок.

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