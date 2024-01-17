Залучите удачу та гроші: прикмети про віник
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Ми підкажемо, як правильно користуватись віником, щоб залучити гроші
Віник — це не просто предмет побуту, а й символ достатку і благополуччя. У народі існує безліч прикмет, пов'язаних з віником. Деякі з них можуть допомогти вам залучити в будинок гроші і удачу.
Про це пише glavred.
Ось кілька прикмет про віник, які допоможуть вам стати багатшими:
- Віник повинен стояти ручкою вниз. Так він буде притягувати в будинок гроші і удачу.
- Не можна давати віник в руки чужій людині. Це може привести до того, що ви втратите частину свого достатку.
- Якщо ви хочете, щоб у вашому домі завжди були гроші, то не можна підмітати під час від'їзду когось із домочадців. Це може привести до того, що ця людина не повернеться.
- Якщо ви хочете залучити в будинок багатство, то перед тим, як підмітати, потрібно перехреститися.
- Якщо ви хочете, щоб у вашому домі завжди були гроші, то не можна викидати старий віник. Його потрібно спалити або закопати в землю.
Ось кілька порад, які допоможуть вам дотримуватися цих прикмет:
- Віник краще зберігати в прихожій або в іншому місці, де його не видно стороннім людям.
- Якщо ви хочете позичити віник комусь із друзів або знайомих, то краще віддати йому новий віник, який ви придбали спеціально для цього.
- Якщо ви хочете, щоб хтось із домочадців повернувся додому, то підмітіть підлогу в його кімнаті, коли він буде відсутній.
- Перехрестившись перед тим, як підмітати, ви закликаєте Божу допомогу в залученні багатства.
- Старий віник, який ви хочете викинути, потрібно спалити або закопати в землю. Так ви не позбавите себе достатку.
Звичайно, вірити в прикмети чи ні — це особиста справа кожного. Однак, якщо ви хочете залучити в свій будинок багатство і удачу, то дотримуватися цих прикмет не завадить.
Раніше "Телеграф" розповідав, про що це віщує загублення каблучки за народними прикметами.