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Залучите удачу та гроші: прикмети про віник

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Наші предки пов'язували з віником багато прикмет (зображення створено за допомогою ШІ)
Наші предки пов'язували з віником багато прикмет (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, як правильно користуватись віником, щоб залучити гроші

Віник — це не просто предмет побуту, а й символ достатку і благополуччя. У народі існує безліч прикмет, пов'язаних з віником. Деякі з них можуть допомогти вам залучити в будинок гроші і удачу.

Про це пише glavred.

Ось кілька прикмет про віник, які допоможуть вам стати багатшими:

  • Віник повинен стояти ручкою вниз. Так він буде притягувати в будинок гроші і удачу.
  • Не можна давати віник в руки чужій людині. Це може привести до того, що ви втратите частину свого достатку.
  • Якщо ви хочете, щоб у вашому домі завжди були гроші, то не можна підмітати під час від'їзду когось із домочадців. Це може привести до того, що ця людина не повернеться.
  • Якщо ви хочете залучити в будинок багатство, то перед тим, як підмітати, потрібно перехреститися.
  • Якщо ви хочете, щоб у вашому домі завжди були гроші, то не можна викидати старий віник. Його потрібно спалити або закопати в землю.

Ось кілька порад, які допоможуть вам дотримуватися цих прикмет:

  • Віник краще зберігати в прихожій або в іншому місці, де його не видно стороннім людям.
  • Якщо ви хочете позичити віник комусь із друзів або знайомих, то краще віддати йому новий віник, який ви придбали спеціально для цього.
  • Якщо ви хочете, щоб хтось із домочадців повернувся додому, то підмітіть підлогу в його кімнаті, коли він буде відсутній.
  • Перехрестившись перед тим, як підмітати, ви закликаєте Божу допомогу в залученні багатства.
  • Старий віник, який ви хочете викинути, потрібно спалити або закопати в землю. Так ви не позбавите себе достатку.

Звичайно, вірити в прикмети чи ні — це особиста справа кожного. Однак, якщо ви хочете залучити в свій будинок багатство і удачу, то дотримуватися цих прикмет не завадить.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що це віщує загублення каблучки за народними прикметами.

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#Віник #Прикмети #езотерика-Телеграф