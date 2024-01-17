Залучите удачу та гроші: прикмети про віник

Ми підкажемо, як правильно користуватись віником, щоб залучити гроші

Віник — це не просто предмет побуту, а й символ достатку і благополуччя. У народі існує безліч прикмет, пов'язаних з віником. Деякі з них можуть допомогти вам залучити в будинок гроші і удачу.

Про це пише glavred.

Ось кілька прикмет про віник, які допоможуть вам стати багатшими:

Віник повинен стояти ручкою вниз. Так він буде притягувати в будинок гроші і удачу.

Не можна давати віник в руки чужій людині. Це може привести до того, що ви втратите частину свого достатку.

Якщо ви хочете, щоб у вашому домі завжди були гроші, то не можна підмітати під час від'їзду когось із домочадців. Це може привести до того, що ця людина не повернеться.

Якщо ви хочете залучити в будинок багатство, то перед тим, як підмітати, потрібно перехреститися.

Якщо ви хочете, щоб у вашому домі завжди були гроші, то не можна викидати старий віник. Його потрібно спалити або закопати в землю.

Ось кілька порад, які допоможуть вам дотримуватися цих прикмет:

Віник краще зберігати в прихожій або в іншому місці, де його не видно стороннім людям.

Якщо ви хочете позичити віник комусь із друзів або знайомих, то краще віддати йому новий віник, який ви придбали спеціально для цього.

Якщо ви хочете, щоб хтось із домочадців повернувся додому, то підмітіть підлогу в його кімнаті, коли він буде відсутній.

Перехрестившись перед тим, як підмітати, ви закликаєте Божу допомогу в залученні багатства.

Старий віник, який ви хочете викинути, потрібно спалити або закопати в землю. Так ви не позбавите себе достатку.

Звичайно, вірити в прикмети чи ні — це особиста справа кожного. Однак, якщо ви хочете залучити в свій будинок багатство і удачу, то дотримуватися цих прикмет не завадить.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що це віщує загублення каблучки за народними прикметами.