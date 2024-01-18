Притягивают бедность: растения, которые не следует держать дома
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Мы подскажем, какие растения притягивают бедность.
Цветы — это не только украшение дома, но и источник позитивной энергии. Однако есть некоторые растения, которые, по народным поверьям, могут выгонять из дома деньги. Об этом пишет УНИАН.
1. Папоротник
Папоротник – это красивое и неприхотливое растение, часто встречающееся в наших домах. Однако, по народным поверьям, папоротник является энергетическим вампиром. Она извлекает из людей жизненную силу и удачу.
2. Плющ
Плющ – это вечнозеленое растение, символизирующее вечность. Однако, по народным поверьям, плющ является растением-вампиром. Он притягивает к себе отрицательную энергию и мешает деньгам приходить в дом.
3. Монстера
Монстера – это крупное тропическое растение, отличающееся своими крупными и яркими листьями. Однако, по народным поверьям, монстера является растением-вампиром. Она извлекает из людей жизненную силу и удачу.
Конечно, не все верят в эти поверья. Однако если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда были деньги, лучше не заводить в нем эти растения.
Если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда были деньги, лучше завести такие растения, как:
- Толстянка
- Фикус
- Азалия
Эти растения считаются символами богатства и удачи. Они помогут вам привлечь деньги в свой дом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие предметы ни в коем случае нельзя класть на стол, потому что они являются магнитами для бед.