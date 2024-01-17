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Яким буде літо та врожай: що кажуть стародавні українські прикмети та прислів’я про січень

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Автор
Гора Піп Іван Чорногорський, січень 2024
Гора Піп Іван Чорногорський, січень 2024. Фото facebook.com/chornogora.rescue112

В українській мові є ціла низка прислів’їв та приказок про січень

З давніх-давен українці мали свої повір’я та прикмети про погоду в кожен місяць року. Січень же 2024 року після рекордно теплого грудня не перестає дивувати перепадами температур та морозами.

Що ж про таку погоду говорили наші пращури? У цьому вся розібрався "Телеграф".

Отже, ось прикмети про січень, що зустрічаються у "Місяцелік. Український народний календар" етнографа та письменника Василя Скуратівського:

  • Січень без снігу — літо без хліба.
  • Січню морози, а лютому — хуртовини і хурделиці.
  • Хвали січень сніговий, травень дощовий, а серпень на хліб рясний.

Отже, можна зробити висновок, що за давніми українськими повір’ями сніжний та морозний січень віщує гарне та врожайне літо.

Також згадаємо і прислів’я про січень, які існують серед українців:

  • Січень снігом січе, а мороз вогнем пече.
  • Січень січе та морозить, а газда з лісу дрова возить.
  • У січні вночі панують сови та сичі.
  • У січневу холодну добу пам’ятай про худобу.
  • Січень наступає — мороз людей обнімає.
  • Січень не так січе, як у вуха пече.
  • Січень з груднем прощається, а на лютий очі косує.
  • Січень січися, а ти до печі тулися.
  • Січень стрибнув на поріг курячим скоком.
  • В січні сніг січе з вітрами, а пияк трясе зубами.
  • Січень рік починає, а грудень кінчає.
  • Якби мені та сила, що в січні, каже лютий, то я бику-третяку роги вломив!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи можна українською мовою говорити "Будь здоровий".

Теги:
#Погода #Українська мова #Прикмети #Січень #Прислів'я