Яким буде літо та врожай: що кажуть стародавні українські прикмети та прислів’я про січень

В українській мові є ціла низка прислів’їв та приказок про січень

З давніх-давен українці мали свої повір’я та прикмети про погоду в кожен місяць року. Січень же 2024 року після рекордно теплого грудня не перестає дивувати перепадами температур та морозами.

Що ж про таку погоду говорили наші пращури? У цьому вся розібрався "Телеграф".

Отже, ось прикмети про січень, що зустрічаються у "Місяцелік. Український народний календар" етнографа та письменника Василя Скуратівського:

Січень без снігу — літо без хліба.

Січню морози, а лютому — хуртовини і хурделиці.

Хвали січень сніговий, травень дощовий, а серпень на хліб рясний.

Отже, можна зробити висновок, що за давніми українськими повір’ями сніжний та морозний січень віщує гарне та врожайне літо .

Також згадаємо і прислів’я про січень, які існують серед українців:

Січень снігом січе, а мороз вогнем пече.

Січень січе та морозить, а газда з лісу дрова возить.

У січні вночі панують сови та сичі.

У січневу холодну добу пам’ятай про худобу.

Січень наступає — мороз людей обнімає.

Січень не так січе, як у вуха пече.

Січень з груднем прощається, а на лютий очі косує.

Січень січися, а ти до печі тулися.

Січень стрибнув на поріг курячим скоком.

В січні сніг січе з вітрами, а пияк трясе зубами.

Січень рік починає, а грудень кінчає.

Якби мені та сила, що в січні, каже лютий, то я бику-третяку роги вломив!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи можна українською мовою говорити "Будь здоровий".