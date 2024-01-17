Яким буде літо та врожай: що кажуть стародавні українські прикмети та прислів’я про січень
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В українській мові є ціла низка прислів’їв та приказок про січень
З давніх-давен українці мали свої повір’я та прикмети про погоду в кожен місяць року. Січень же 2024 року після рекордно теплого грудня не перестає дивувати перепадами температур та морозами.
Що ж про таку погоду говорили наші пращури? У цьому вся розібрався "Телеграф".
Отже, ось прикмети про січень, що зустрічаються у "Місяцелік. Український народний календар" етнографа та письменника Василя Скуратівського:
- Січень без снігу — літо без хліба.
- Січню морози, а лютому — хуртовини і хурделиці.
- Хвали січень сніговий, травень дощовий, а серпень на хліб рясний.
Отже, можна зробити висновок, що за давніми українськими повір’ями сніжний та морозний січень віщує гарне та врожайне літо.
Також згадаємо і прислів’я про січень, які існують серед українців:
- Січень снігом січе, а мороз вогнем пече.
- Січень січе та морозить, а газда з лісу дрова возить.
- У січні вночі панують сови та сичі.
- У січневу холодну добу пам’ятай про худобу.
- Січень наступає — мороз людей обнімає.
- Січень не так січе, як у вуха пече.
- Січень з груднем прощається, а на лютий очі косує.
- Січень січися, а ти до печі тулися.
- Січень стрибнув на поріг курячим скоком.
- В січні сніг січе з вітрами, а пияк трясе зубами.
- Січень рік починає, а грудень кінчає.
- Якби мені та сила, що в січні, каже лютий, то я бику-третяку роги вломив!
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи можна українською мовою говорити "Будь здоровий".