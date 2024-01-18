Як за допомогою рису привернути удачу в дім: техніка фен-шуй

Рис корисний не тільки у їжі

Рис — дуже поживна їжа, яку їдять в цілому світі. Його можна використовувати для багатьох цілей. Однак азіати вірять, що завдяки йому можна залучити в дім достаток, удачу та процвітання. Така філософія фен-шуй. А раніше ми розповідали про ритуали для багатства.

Азійська культура передбачає, що правильне розміщення деяких предметів, меблів тощо сприяє потокам позитивної енергетики. Про це пише santeplusmag.

Як рис допоможе привернути удачу

Оскільки рис залучає позитивну енергію, його можна вважати талісманом на удачу. Є три способи його використання для залучення удачі.

Рисова вода

Зазвичай після варки рису воду виливають в раковину. Однак це неправильно. Ця вода має безліч корисних речовин у собі. Можна помити нею підлогу, аби удача переслідувала вас. Важливо під час цієї процедури рухатись зсередини назовні. Так ви виженете негативну енергетику з дому.

Рис та копійки

Для того, аби примножити статки та залучити гроші, треба взяти зерна рису та покласти їх у скляну банку. Туди ж потрібно помістити сім монет будь-якого номіналу. Цю банку достатку треба поставити біля вхідних дверей. Також періодично треба поновлювати рис.

Рисова тарілка

Для цього способу привернення удачі та багатства треба звичайна тарілка. Просто насипте в неї рис та ставте по центру обіднього столу під час трапези. Робити це варто часто. Так ви зможете зберегти в оселі гарний настрій.

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