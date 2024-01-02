В які дні тижня не можна мити голову, щоб не втратити гроші та успіх: народні забобони

Дізнайтеся, в які дні можна мити волосся, а в які небажано

Наші предки були спостережливими і вірили в різні прикмети та забобони, які передали нам. Як виявилося, багато прикмет пов’язані з волоссям, а особливо з миттям голови і в які дні цього не слід робити. Ми вже розповідали, чи завжди долоні сверблять до грошей, а сьогодні ділимося, в які дні за народними прикметами не варто мити голову.

Як пише "Телеграф", наші предки вірили, що волосся людини, є її оберегом і має потужну силу. Тому догляду за волоссям приділялася особлива увага, і це, відповідно, позначилося і на народних прикметах.

В які дні не можна мити голову

У понеділок — за прикметами, це загрожує втратами гарних ідей, інформації та порушенням планів на майбутнє.

У п’ятницю — це може призвести до сварок, скандалів або навіть до розриву стосунків.

У неділю — це може призвести до втрати грошей, доходів або роботи.

Також, згідно з народними прикметами, не можна мити голову перед важливими подіями у житті — святами, іспитами, діловими зустрічами тощо.

В які дні можна мити голову

Найсприятливішими днями для миття голови вважаються вівторок та субота. Наші пращури вірили, що саме в ці дні тижня миття голови вселяє в людину силу, потужну енергію та активність. Також, якщо митися і мити волосся у вівторок та суботу, то можна привернути у своє життя здоров’я, удачу, гроші та кохання.

Тим часом дні тижня, що залишилися — середа і четвер — вважаються нейтральними. Якщо є велика потреба, можна помити голову, а не чекати до суботи, наприклад.

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