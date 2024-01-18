Как с помощью риса привлечь удачу в дом: техника фэн-шуй

Рис полезен не только в пище

Рис – очень питательная пища, которую едят во всем мире. Его можно использовать для многих целей. Однако азиаты верят, что благодаря ему можно привлечь в дом изобилие, удачу и процветание. Такова философия фэн-шуй. А раньше мы рассказывали о ритуалах для богатства.

Азиатская культура предполагает, что правильное размещение некоторых предметов, мебели и т.д. способствует потокам положительной энергетики. Об этом пишет santeplusmag.

Как рис поможет привлечь удачу

Поскольку рис завлекает положительную энергию, его можно считать талисманом на удачу. Есть три способа его использования для привлечения удачи.

Рисовая вода

Обычно после варки риса воду выливают в раковину. Однако это неправильно. Эта вода имеет множество полезных веществ в себе. Можно помыть пол, чтобы удача преследовала вас. Важно во время этой процедуры двигаться изнутри кнаружи. Так вы выгоните отрицательную энергетику из дома.

Рис и копейки

Для того чтобы приумножить состояние и привлечь деньги, нужно взять зерна риса и положить его в стеклянную банку. Туда же нужно поместить семь монет любого достоинства. Эту банку изобилия нужно поставить у входной двери. Также периодически нужно обновлять рис.

Рисовая тарелка

Для этого способа привлечения удачи и богатства нужна обычная тарелка. Просто насыпьте в нее рис и ставьте по центру обеденного стола во время трапезы. Делать это следует часто. Так вы сможете сохранить в доме хорошее настроение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в какие дни недели нельзя мыть голову, чтобы не потерять успех. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.