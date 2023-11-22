Феншуй для грошей на рік Дракона: шість конкретних ритуалів для залучення багатства

Рік буде особливо сприятливий для Мавпи, Кролика, Дракона та Собаки

Особливого достатку та успіху гороскоп на 2024 рік обіцяє представникам чотирьох знаків східного Зодіаку. Але навіть якщо ви не потрапили в їхнє число, феншуй для залучення багатства на рік Дерев’яного Дракона 2024 допоможе вам створити середовище, що резонує з енергією зростання, процвітання та фінансового добробуту.

Конкретні поради щодо феншуй у рік Зеленого Дракона 2024 року опублікував портал Chinese Zodiac. Відповідно до східних вірувань, дотримуючись цих правил, ви зможете розгорнути фінансову удачу на свій бік.

Як залучити гроші та удачу на рік Дракона

Вдалі кольори та декор

Використовуйте щасливі кольори, які відповідають енергії року Дерев’яного Дракона. Віддайте перевагу коричневим і деревним тонам. Ви можете додати акценти золотого або оранжевого кольору, щоб посилити енергію процвітання.

Включіть у свій декор дерев’яні елементи, наприклад, дерев’яні меблі, картини із зображеннями дерев або кімнатні рослини, щоб підтримати елемент дерева цього року.

Активізація південно-східного сектора

Південно-східний сектор – це сектор багатства за феншуй. Переконайтеся, що ця зона добре освітлена та доглянута. Помістіть тут такі грошові символи феншуй, як грошову жабу або статую дракона, щоб привабити багатство.

Посадіть дерева навколо будинку

Посадка дерев або рослин з великим листям навколо вашого будинку може принести процвітання та захист. Для створення зеленого захисного бар'єра підходять кущі з листям круглої або овальної форми.

Ретельне прибирання

Почніть новий рік з ретельного прибирання. Заберіть все непотрібне, що накопичує енергію, що застоялася. За китайським календарем новий рік Дракона настане 10 лютого.

Активізація сектору кар’єри

Щоб підтримати свій кар’єрний та фінансовий потенціал, активуйте північно-західний сектор свого будинку. Ви можете використовувати дзеркала, металеві елементи та пов’язані з вашою кар’єрою предмети для стимулювання цієї галузі.

Зберігайте свіжу енергію

У рік Дерев’яного Дракона важливо підтримувати свіжість енергії та не дозволяти речам ставати надто статичними. Переставляйте меблі або періодично змінюйте прикраси, щоби принести свіжу енергію.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить упіймати удачу за хвіст на рік Дракона. Гороскоп на 2024 рік називає лише п’ять таких щасливчиків і найщасливіші для них місяці.