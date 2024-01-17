Як правильно робити покупки, щоб вони довго прослужили, а ви не збідніли за народними прикметами

Чому не можна робити покупки в понеділок

Дуже часто трапляється таке, що після придбання будь-якої речі ми помічаємо, що вона досить скоро виходить з ладу. Можливо, ви просто неправильно її купували. А раніше ми розповідали, де не можна зберігати гроші, щоб не накликати бідність.

Для того, щоб придбана річ довго прослужила та приносила вам радість, езотерики радять при покупці дотримуватися деяких правил. Про це пише Ukr.Media.

Прикмети про покупки

Навіть у випадку, якщо дуже хочеться щось прибрати, не варто цього робити, якщо у вас залишилася сума, рівна вартості цієї речі. Езотерики кажуть, що зробивши це, грошей не буде вистачати до тих пір, поки ця річ не зноситься і ви її не викинете.

Оминути цю прикмету можна, якщо при покупці ви залишите кілька купюр. А якщо ж після обновки залишиться велика сума, то прикмети кажуть, що в домі буде достаток.

Повір’я кажуть, що все до останнього треба витрачати, якщо ви виграли в лотерею. Куплені речі за ці кошти за словами езотериків, прослужать довго і приноситимуть радість.

Не варто купувати будь-що у жадібних продавців

Вважається, що так можна накликати на себе біду. Укладаючи угоду з жадібним продавцем, можна "заразитися" цією рисою характеру.

Зніміть шапку, якщо торгуєтеся

Якщо бажаєте, щоб торги закінчились вдало для вас, варто зняти головний бір та витерти ним лоб. Багато хто вважає, що торгуватися — це моветон, однак якщо це робити правильно, угода закінчиться на ваших умовах.

Коли робити покупки

Народні прикмети кажуть, що для того, щоб покупка була вдалою, її треба робити в середу або четвер. Однак якщо в ці дні ви отримали зарплату, не витрачайте ні копійки. В день надходження коштів краще не тринькати гроші.

Не робіть покупки в понеділок. Так разом із новим предметом можна принести в дім сварки та конфлікти.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим небезпечно витрачати гроші в день зарплати. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.