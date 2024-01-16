Не тринькайте кошти в день зарплати: чим це загрожує

Як можна притягнути бідність, тринькаючи гроші одразу після їх надходження

Багато хто звик чекати до зарплати, щоб робити великі покупки. Однак народні прикмети кажуть, що це неправильно. Раніше ми розповідали, як дарувати гроші, щоб вони приносили удачу отримувачу. Тепер поговоримо, чи варто відразу після надходження їх витрачати.

Дивлячись на це з практичної точки зору, це просто погана звичка, адже марнотратність — не найкраща риса. А про що кажуть прикмети, розповіли на РБК-Україна.

Чи можна тринькати гроші в день зарплати

Езотерики кажуть, що цього робити не варто. Треба, щоб ціла сума, яка вам надійшла, залишилася недоторканою хоча б до світанку. Таким чином можна відкрити грошові потоки.

Також прикмети віщують, що витрачаючи гроші в день зарплати, можна накликати фінансові проблеми. Якщо поспішити, кошти просто будуть "витікати" з гаманця та не будуть так активно надходити вам.

Народні прикмети про гроші

Для того, щоб гроші збільшувалися, вони мають бути кудись вкладені. Тому варто інвестувати у майно чи бізнес.

Якщо ваш гаманець випадково впав, а гроші розсипались, зібрати їх треба правою рукою. При цьому варто не підіймати одну монету. Так ви залучите багатство.

Раніше "Телеграф" розповідав, як притягнути гроші в дім. Ми поділилися цікавими прикметами та ритуалами.