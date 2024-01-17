Не кладіть це на стіл: як можна притягнути неприємності за народними прикметами

Що не можна класти на стіл та до чого це може призвести

Наші предки вірили у безліч прикмет та забобонів, що стосуються усіх сфер нашого життя. в українській культурі вони передаються з покоління в покоління. Ми вже розповідали, що не можна робити з подушками, а тепер ділимося, що не варто класти на стіл.

Стіл — найбільш чисте та енергетично сильне місце в оселі. Тому поклавши на нього деякі предмети, можна притягнути до себе біди та невдачі. Про це пише Uaportal.

Що не можна класти на стіл

Головний убір

Наші пращури до всього, що належить до їжі, ставилися з повагою та обережністю. Тому якщо покласти на місце, звідки їдять, шапку, це може принести такі наслідки:

виникнуть фінансові труднощі у всіх жителів будинку;

будете сваритися через дрібниці;

у власника шапки чи іншого головного убору з’явиться регулярний головний біль.

Гроші

Прикмети кажуть, що не варто класти гроші на стіл. Це може принести збитки та втрату статків. Так гроші від вас підуть. Також не варто класти на стіл гаманець.

Таким чином ви даєте зрозуміти, що не дуже дорожите грошима, виставляючи їх на показ. Таке відношення до них призведе до бідності.

Ключі

Колись померлих клали на обідній стіл, щоб попрощатися. Наші предки вірили, що стіл — провідник між потойбіччям та нашим світом. Саме тому класти на нього ключі заборонялося. Вважалося, що це може викинути добробут та здоров’я.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити перед дорогою. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.