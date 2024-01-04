Що не можна робити в п’ятницю, щоб не спричинити нещастя: прикмети та важливі заборони
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Розповідаємо, яких дій краще уникати цього дня
Забобони про те, що в п’ятницю не можна робити певні речі, зустрічаються в різних культурах по всьому світу і мають своє коріння в історії та традиціях. Існують і подібні погані прикмети про понеділок. Спробуємо розібратися, чому не можна грати весілля у п’ятницю і які ще заборони таїть цей день.
Чому не можна одружуватися в п’ятницю — погана прикмета
Цього дня не рекомендується планувати весілля чи інші урочисті заходи. П’ятниця вважається для цього невдалим днем у багатьох культурах.
Можливі пояснення цього можуть бути пов’язані:
- з релігійними переконаннями;
- історичними подіями;
- культурними звичаями.
Наприклад, у християнській традиції п’ятниця асоціюється з днем розп’яття Христа, що може вселити віру в несприятливість цього дня для проведення особливо важливих заходів та початку нових важливих подій. Крім того, згідно з біблійним вченням, у п’ятницю Адама та Єву вигнали з раю, також у цей день настане Судний день.
Ось ще кілька цікавих заборон та можливі наслідки їхнього порушення:
- Не можна розпочинати нову справу у п’ятницю. У багатьох культурах вважається, що починати щось нове цього дня призведе до невдачі.
- Не робіть великих покупок і не приймайте важливих доленосних рішень. У багатьох культурах існує повір’я, що п’ятниця – не найкращий час для великих придбань чи ухвалення серйозних рішень, оскільки це може призвести до фінансових втрат чи неприємностей.
Крім того, уникайте дзеркал і будьте обережні з посудом. Деякі забобони говорять, що розбивання дзеркала або посуду в п’ятницю призведе до сімейних розбратів або нещасть, оскільки це вважається знаком біди.
Порушення цих забобонів, звісно, може й не призведе до реальних негативних наслідків. Але важливо розуміти, що забобони засновані на культурних переконаннях і традиціях, які з часом стали частиною нашої культурної історії. Ці заборони інтригують, додаючи загадковості у наше життя. Але завжди пам’ятайте, що справжня сила полягає у ваших діях та рішеннях!
Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна ходити під сходами і звідки взялася ця прикмета. Дізнайтеся з наступної статті, до яких нещасть це може призвести.