Що не можна робити в п’ятницю, щоб не спричинити нещастя: прикмети та важливі заборони

Розповідаємо, яких дій краще уникати цього дня

Забобони про те, що в п’ятницю не можна робити певні речі, зустрічаються в різних культурах по всьому світу і мають своє коріння в історії та традиціях. Існують і подібні погані прикмети про понеділок. Спробуємо розібратися, чому не можна грати весілля у п’ятницю і які ще заборони таїть цей день.

Чому не можна одружуватися в п’ятницю — погана прикмета

Цього дня не рекомендується планувати весілля чи інші урочисті заходи. П’ятниця вважається для цього невдалим днем у багатьох культурах.

Можливі пояснення цього можуть бути пов’язані:

з релігійними переконаннями;

історичними подіями;

культурними звичаями.

Наприклад, у християнській традиції п’ятниця асоціюється з днем розп’яття Христа, що може вселити віру в несприятливість цього дня для проведення особливо важливих заходів та початку нових важливих подій. Крім того, згідно з біблійним вченням, у п’ятницю Адама та Єву вигнали з раю, також у цей день настане Судний день.

Ось ще кілька цікавих заборон та можливі наслідки їхнього порушення:

Не можна розпочинати нову справу у п’ятницю. У багатьох культурах вважається, що починати щось нове цього дня призведе до невдачі.

Не робіть великих покупок і не приймайте важливих доленосних рішень. У багатьох культурах існує повір’я, що п’ятниця – не найкращий час для великих придбань чи ухвалення серйозних рішень, оскільки це може призвести до фінансових втрат чи неприємностей.

Крім того, уникайте дзеркал і будьте обережні з посудом. Деякі забобони говорять, що розбивання дзеркала або посуду в п’ятницю призведе до сімейних розбратів або нещасть, оскільки це вважається знаком біди.

Порушення цих забобонів, звісно, може й не призведе до реальних негативних наслідків. Але важливо розуміти, що забобони засновані на культурних переконаннях і традиціях, які з часом стали частиною нашої культурної історії. Ці заборони інтригують, додаючи загадковості у наше життя. Але завжди пам’ятайте, що справжня сила полягає у ваших діях та рішеннях!

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна ходити під сходами і звідки взялася ця прикмета. Дізнайтеся з наступної статті, до яких нещасть це може призвести.