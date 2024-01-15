Чоловік загубив обручку: про що це віщує за народними прикметами

Чоловік загубив обручку — це добре чи погано?

Часто приводом для сварки подружжя є втрата обручки. Від цього ніхто не застрахований і трапитися це може з кожним. Раніше ми розповідали, чому не варто носити чужу обручку. Тепер поговоримо, про що віщує її втрата.

З цим пов’язано безліч прикмет та забобонів. Більшість із них — несуть негативне значення. Про це пише Ukr.Media.

Про що віщує втрата чоловіком обручки

Прикмети кажуть, що якщо чоловік втратив обручку, це означає, що на нього чекають невдачі. Також це може принести невдачі в побуті та родині.

Можливі проблеми зі здоров’ям. Також можна чекати на труднощі на роботі.

Жінки такої важливої втрати їх обранцем бояться. Вони вважають, що це означає, що чоловік піде з сім’ї.

Якщо каблучку втрачено до реєстрації шлюбу, вважається, що весілля краще перенести. Так можна уникнути можливих проблем у майбутньому.

Деякі прикмети кажуть, що втрата обручки — хороший знак. Така згуба може означати новий етап у стосунках. Також прикмети обіцяють, що це навіть сприяє зміцненню шлюбу та його відновленню, адже після цієї втрати зазвичай купують нову обручку, яка символізує початок чогось нового у сім’ї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає, якщо бездомна тварина йде за вами. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.