Чоловік загубив обручку: про що це віщує за народними прикметами
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Чоловік загубив обручку — це добре чи погано?
Часто приводом для сварки подружжя є втрата обручки. Від цього ніхто не застрахований і трапитися це може з кожним. Раніше ми розповідали, чому не варто носити чужу обручку. Тепер поговоримо, про що віщує її втрата.
З цим пов’язано безліч прикмет та забобонів. Більшість із них — несуть негативне значення. Про це пише Ukr.Media.
Про що віщує втрата чоловіком обручки
- Прикмети кажуть, що якщо чоловік втратив обручку, це означає, що на нього чекають невдачі. Також це може принести невдачі в побуті та родині.
- Можливі проблеми зі здоров’ям. Також можна чекати на труднощі на роботі.
- Жінки такої важливої втрати їх обранцем бояться. Вони вважають, що це означає, що чоловік піде з сім’ї.
- Якщо каблучку втрачено до реєстрації шлюбу, вважається, що весілля краще перенести. Так можна уникнути можливих проблем у майбутньому.
Деякі прикмети кажуть, що втрата обручки — хороший знак. Така згуба може означати новий етап у стосунках. Також прикмети обіцяють, що це навіть сприяє зміцненню шлюбу та його відновленню, адже після цієї втрати зазвичай купують нову обручку, яка символізує початок чогось нового у сім’ї.
Раніше "Телеграф" розповідав, що означає, якщо бездомна тварина йде за вами. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.