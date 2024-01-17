Накличете бідність: чому не можна ставити порожню пляшку на стіл

Ми підкажемо, чому не можна ставити порожню пляшку на стіл

У народі існує безліч прикмет, пов'язаних з різними аспектами життя. Одна з таких прикмет забороняє ставити порожню пляшку на стіл. Вона має давню історію і ґрунтується на певних уявленнях про світ.

Про це пише glavred.

За повір'ями, порожня пляшка, поставлена на стіл, може стати перешкодою для достатку і благополуччя в домі. Вона може залучити нечисті сили, які можуть зашкодити господарям будинку.

Також існувало повір'я, що порожня пляшка, поставлена на стіл, може призвести до нещастя. Вона може стати причиною сварок, хвороб або навіть смерті.

Прикмети про порожні пляшки

Крім заборони ставити порожню пляшку на стіл, існує ще кілька прикмет, пов'язаних з порожніми пляшками. Ось деякі з них:

Якщо розбити порожню пляшку, то це до удачі.

Якщо порожня пляшка розіб'ється на підлозі, то це до грошей.

Якщо порожню пляшку знайти на дорозі, то це до неприємностей.

Звичайно, в прикмети можна не вірити. Однак є й деякі логічні пояснення, чому не варто ставити порожні пляшки на стіл.

По-перше, порожня пляшка може бути просто неестетичною. Вона може заважати загальному вигляду столу і створювати відчуття неблагополуччя.

По-друге, порожня пляшка може бути небезпечною. Якщо вона впаде, то може поранити когось із присутніх.

Якщо ви не вірите в прикмети, то все одно краще не ставити порожні пляшки на стіл. Це просто некрасиво, небезпечно та неприємно.

Раніше ми вже розповідали, чому поганою прикметою вважається побажання "спокійної ночі".