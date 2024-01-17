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Призовете бедность: почему нельзя ставить пустую бутылку на стол

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Наши предки верили, что пустая бутылка на столе может вызвать неприятности (изображение создано с помощью ИИ)
Наши предки верили, что пустая бутылка на столе может вызвать неприятности (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Мы подскажем, почему нельзя ставить пустую бутылку на стол

В народе существует множество примет, связанных с разными аспектами жизни. Одна из таких примет запрещает ставить пустую бутылку на стол. Она имеет давнюю историю и основывается на определенных представлениях о мире.

Об этом пишет glavred.

По поверьям, пустая бутылка, поставленная на стол, может стать помехой для довольства и благополучия в доме. Она может привлечь нечистые силы, которые могут повредить владельцам дома.

Также существовало поверье, что пустая бутылка, поставленная на стол, может привести к несчастью. Она может стать причиной ссор, болезней или даже смерти.

Приметы о пустых бутылках

Помимо запрета ставить пустую бутылку на стол, существует еще несколько примет, связанных с пустыми бутылками. Вот некоторые из них:

  • Если разбить пустую бутылку, то это к счастью.
  • Если пустая бутылка разобьется на полу, это до денег.
  • Если пустую бутылку обнаружить на дороге, то это до неприятностей.

Конечно, в приметы можно не верить. Однако есть и некоторые логические объяснения, почему не следует ставить пустые бутылки на стол.

Во-первых, пустая бутылка может быть просто неэстетичной. Она может мешать общему виду стола и создавать ощущение неблагополучия.

Во-вторых, пустая бутылка может быть опасна. Если она упадет, может ранить кого-то из присутствующих.

Если вы не верите в приметы, то все равно лучше не ставить пустые бутылки на стол. Это просто некрасиво, опасно и неприятно.

Раньше мы уже рассказывали, почему плохой приметой считается пожелание "спокойной ночи".

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