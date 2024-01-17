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Не кладите это на стол: как можно привлечь неприятности по народным приметам

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Почему нельзя класть шапку на стол
Почему нельзя класть шапку на стол. Фото pixelinform.com

Что нельзя класть на стол и к чему это может привести

Наши предки верили в множество примет и предрассудков, касающихся всех сфер нашей жизни. В украинской культуре они передаются из поколения в поколение. Мы уже рассказывали, что нельзя делать с подушками, а теперь делимся, что не стоит класть на стол.

Стол — самое чистое и энергетически сильное место в доме. Поэтому, положив на него некоторые предметы, можно привлечь к себе беды и неудачи. Об этом пишет Uaportal.

Что нельзя класть на стол

Головной убор

Наши предки ко всему, что касалось еды, относились с осторожностью. Поэтому если положить на место, откуда едят, шапку, это может принести следующие последствия:

  • возникнут финансовые затруднения у всех жителей дома;
  • будете ссориться по пустякам;
  • у владельца шапки или другого головного убора появится регулярная головная боль.

Деньги

Приметы говорят, что не стоит класть деньги на стол. Это может принести ущерб и потерю состояния. Так деньги от вас уйдут. Также не стоит класть на стол кошелек.

Таким образом, вы даете понять, что не очень дорожите деньгами, выставляя их на показ. Такое отношение к ним приведет к бедности.

Ключи

Когда умерших клали на обеденный стол, чтобы попрощаться. Наши предки верили, что стол — проводник между загробным и нашим миром. Именно поэтому класть на него ключи запрещалось. Считалось, что это может выкинуть благосостояние и здоровье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать перед дорогой. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.

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#Суеверия #Приметы