Бездомна тварина йде за вами: що це означає за народними прикметами

Про що віщує зустріч з бездомним котом чи собакою

Зустріти на вулиці безпритульну тварину — це не новина. У давнину вірили, що така "подія" має деякі тлумачення. Раніше ми розповідали, що означає поперхнутися їжею за народними прикметами. Тепер поговоримо, про що віщує зустріч з бездомним собакою чи котом.

Що означає, коли безпритульна тварина йде за вами та про що це може віщувати. Про це пише Obozrevatel.

Прикмети про бездомних тварин

Якщо бездомний собака йде за вами на вулиці, це можна вважати хорошим знаком. Це віщує про те, що наближається щось прекрасне та гарне в житті.

Повір’я кажуть, що тварини здатні відчувати майбутній добробут людей. Саме тому не варто ігнорувати котів чи собак, яких ви бачили на вулиці.

Такі прикмети діють, тільки якщо тварина, яку ви зустріли, спокійна. Якщо кіт починає шипіти чи ставати на диби, а собака — гавкати, це вважається поганою прикметою.

Якщо бездомний кіт треться об ваші ноги, це гарна прикмета. Вона віщує, що скоро ваш будинок відвідає довгоочікуваний гість.

Якщо бездомна тварина багато разів намагається зайти у ваш дім, чи залізти через балкон чи кватирку, це теж гарний знак. Можливо, на вас чекає новосілля.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна дарувати квіти в горщику. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.