Бездомна тварина йде за вами: що це означає за народними прикметами
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Про що віщує зустріч з бездомним котом чи собакою
Зустріти на вулиці безпритульну тварину — це не новина. У давнину вірили, що така "подія" має деякі тлумачення. Раніше ми розповідали, що означає поперхнутися їжею за народними прикметами. Тепер поговоримо, про що віщує зустріч з бездомним собакою чи котом.
Що означає, коли безпритульна тварина йде за вами та про що це може віщувати. Про це пише Obozrevatel.
Прикмети про бездомних тварин
- Якщо бездомний собака йде за вами на вулиці, це можна вважати хорошим знаком. Це віщує про те, що наближається щось прекрасне та гарне в житті.
- Повір’я кажуть, що тварини здатні відчувати майбутній добробут людей. Саме тому не варто ігнорувати котів чи собак, яких ви бачили на вулиці.
- Такі прикмети діють, тільки якщо тварина, яку ви зустріли, спокійна. Якщо кіт починає шипіти чи ставати на диби, а собака — гавкати, це вважається поганою прикметою.
- Якщо бездомний кіт треться об ваші ноги, це гарна прикмета. Вона віщує, що скоро ваш будинок відвідає довгоочікуваний гість.
- Якщо бездомна тварина багато разів намагається зайти у ваш дім, чи залізти через балкон чи кватирку, це теж гарний знак. Можливо, на вас чекає новосілля.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна дарувати квіти в горщику. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.