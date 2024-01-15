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Бездомна тварина йде за вами: що це означає за народними прикметами

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Автор
Прикмети про безпритульних тварин
Прикмети про безпритульних тварин. Фото dyvys.info

Про що віщує зустріч з бездомним котом чи собакою

Зустріти на вулиці безпритульну тварину — це не новина. У давнину вірили, що така "подія" має деякі тлумачення. Раніше ми розповідали, що означає поперхнутися їжею за народними прикметами. Тепер поговоримо, про що віщує зустріч з бездомним собакою чи котом.

Що означає, коли безпритульна тварина йде за вами та про що це може віщувати. Про це пише Obozrevatel.

Прикмети про бездомних тварин

  • Якщо бездомний собака йде за вами на вулиці, це можна вважати хорошим знаком. Це віщує про те, що наближається щось прекрасне та гарне в житті.
  • Повір’я кажуть, що тварини здатні відчувати майбутній добробут людей. Саме тому не варто ігнорувати котів чи собак, яких ви бачили на вулиці.
  • Такі прикмети діють, тільки якщо тварина, яку ви зустріли, спокійна. Якщо кіт починає шипіти чи ставати на диби, а собака — гавкати, це вважається поганою прикметою.
  • Якщо бездомний кіт треться об ваші ноги, це гарна прикмета. Вона віщує, що скоро ваш будинок відвідає довгоочікуваний гість.
  • Якщо бездомна тварина багато разів намагається зайти у ваш дім, чи залізти через балкон чи кватирку, це теж гарний знак. Можливо, на вас чекає новосілля.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна дарувати квіти в горщику. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.

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#Забобони #Прикмети