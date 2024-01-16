Не делайте этого с обручальным кольцом: как можно навредить браку по народным приметам
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Как можно навлечь ссоры в семейную жизнь, просто сняв обручальное кольцо
Обручальное кольцо — символ любви и верности в браке. Наши предки относились к женитьбе с особым уважением и трепетом. Ранее мы рассказывали, о чем предвещает потеря обручального кольца мужчиной. Теперь поговорим, что нельзя с ней делать.
Есть много предрассудков, связанных с этим символом. О них рассказали на Obozrevatel.
Приметы, связанные с кольцами
- Первый и важный факт, что не стоит использовать одно кольцо для помолвки и свадебной церемонии. Жених должен показать искренние намерения и изобилие во время помолвки.
- Что касается выбора обручального кольца, то стоит остановить его на гладком и однотонном. Так семейная жизнь будет беспроблемной и гармоничной.
- Также не стоит давать кому-то мерить обручальное кольцо перед свадьбой. Таким образом, можно отдать счастье семейной жизни.
- Не стоит также снимать обручальное кольцо, если на это нет уважительной причины. Так можно навлечь конфликты в семейную жизнь.
- Еще одна примета запрещает переплавлять обручальные кольца. Дело в том, что это ассоциируется с разлукой и недоразумениями в супружеской жизни.
- Ни в коем случае нельзя носить обручальное кольцо вдовы. Это может принести трагические и ужасающие последствия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что значит, если бездомное животное следует за вами. Мы поделились интересными приметами.