Бездомное животное следует за вами: что это значит по народным приметам
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О чем предвещает встреча с бездомным котом или собакой
Встретить на улице бездомное животное – это не новость. В древности верили, что такое "событие" имеет некоторые толкования. Раньше мы рассказывали, что значит поперхнуться едой по народным приметам. Теперь поговорим, о чем предвещает встречу с бездомной собакой или котом.
Что значит, когда бездомное животное следует за вами и о чем это может предвещать. Об этом пишет Obozrevatel.
Приметы о бездомных животных
- Если бездомная собака следует за вами на улице, это можно считать хорошим знаком. Это предвещает то, что приближается что-то прекрасное и хорошее в жизни.
- Поверья говорят, что животные способны ощущать будущее благополучие людей. Поэтому не стоит игнорировать кошек или собак, которых вы видели на улице.
- Такие приметы действуют, только если животное, которое вы встретили, спокойно. Если кот начинает шипеть или вставать на дыбы, а собака — лаять, это считается плохой приметой.
- Если бездомный кот трется о ваши ноги, это хорошая примета. Она предсказывает, что скоро ваш дом посетит долгожданный гость.
- Если бездомное животное много раз пытается зайти в ваш дом или залезть через балкон или форточку, это тоже хороший знак. Возможно, вас ждет новоселье.
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