Бездомное животное следует за вами: что это значит по народным приметам

О чем предвещает встреча с бездомным котом или собакой

Встретить на улице бездомное животное – это не новость. В древности верили, что такое "событие" имеет некоторые толкования. Раньше мы рассказывали, что значит поперхнуться едой по народным приметам. Теперь поговорим, о чем предвещает встречу с бездомной собакой или котом.

Что значит, когда бездомное животное следует за вами и о чем это может предвещать. Об этом пишет Obozrevatel.

Приметы о бездомных животных

Если бездомная собака следует за вами на улице, это можно считать хорошим знаком. Это предвещает то, что приближается что-то прекрасное и хорошее в жизни.

Поверья говорят, что животные способны ощущать будущее благополучие людей. Поэтому не стоит игнорировать кошек или собак, которых вы видели на улице.

Такие приметы действуют, только если животное, которое вы встретили, спокойно. Если кот начинает шипеть или вставать на дыбы, а собака — лаять, это считается плохой приметой.

Если бездомный кот трется о ваши ноги, это хорошая примета. Она предсказывает, что скоро ваш дом посетит долгожданный гость.

Если бездомное животное много раз пытается зайти в ваш дом или залезть через балкон или форточку, это тоже хороший знак. Возможно, вас ждет новоселье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли дарить цветы в горшке. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.