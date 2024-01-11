Поперхнулися їжею: про що це віщує за народними прикметами

Поперхнулися в гостях — про що це говорить

Нерідко трапляється таке, що під час прийому їжі ми випадково поперхнулися. У давнину вірили, що це має прихований сенс та може означати різне. Раніше ми розповідали, про що віщує годинник, який зупинився. Тепер поговоримо про те, що означає, коли вдавилися їжею чи напоями.

Якщо ви поперхнулися їжею "на ходу", то не варто через це перейматися. Про це пише Ukr.Media.

Поперхнутися — що це означає залежно від ситуації

Якщо ви зробили це під час спокійного прийому їжі чи кавування, це означає, що гості вже на порозі.

Якщо ви поперхнулися у гостях — це може означати, що ви ще один раз повернетеся в цей будинок.

Якщо ви подавилися під час діалогу з кимось, це може означати, що ваш співрозмовник намагався обманути вас у чомусь.

Якщо ви поперхнулися першим ковтком ранкового чаю, це віщує про важливу зустріч, яка відбудеться незабаром.

Поперхнутися — тлумачення прикмети залежно від страви

Якщо ви поперхнулися власною слиною, це означає, що ви приховуєте хвилювання.

Якщо ви вдавилися чистою водою, варто чекати візиту здалеку, на який ви довго чекали.

Якщо ви поперхнулися повітрям, це свідчить про плітки, що розводять за вашою спиною.

Раніше "Телеграф" розповідав, які домашні справи не можна робити ввечері. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.