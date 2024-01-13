Ви весь час дарували гроші неправильно: як це робити, щоб принести удачу отримувачу

Коли і як дарувати гроші, щоб принести удачу

Ідеальний подарунок — річ, про яку людина довго мріяла, однак не могла собі це купити з якихось причин. Однак якщо ж ви не змогли підібрати такий предмет, найкращим варіантом подарунка будуть гроші, за які дорога вам людина зможе придбати щось на свій розсуд. А раніше ми розповідали, чому не можна дарувати квіти в горщику за народними прикметами.

Прикмети та забобони кажуть про різні правила дарування грошей. Є дні та час, коли цього робити не варто. Про це пише Uaportal.

Як правильно дарувати гроші

Повір’я кажуть, що не можна дарувати парні суми. Для того, щоб залучити удачу, краще дарувати непарні. Це, наприклад, 501, 701, 1001 гривня. Річ у тім, що парні суми можуть нести негативний сенс та означати застій.

Коли не можна дарувати гроші

Ця прикмета також стосується часу, коли ви робите грошовий подарунок. Наприклад, не варто дарувати гроші ввечері, після заходу сонця. Краще робити це вдень. Так можна запобігти появі фінансових втрат. Також не можна робити це в четвер. Цей день сприяє втраті багатства.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити з подушками, щоб не втратити багатство. Ми поділилися цікавими забобонами.