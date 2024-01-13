Вы все время дарили деньги неправильно: как это делать, чтобы принести удачу получателю

Когда и как дарить деньги, чтобы принести удачу

Идеальный подарок — вещь, о которой человек долго мечтал, однако не мог себе это купить по каким-либо причинам. Однако если же вы не смогли подобрать такой предмет, лучшим вариантом подарка будут деньги, за которые дорогой вам человек сможет приобрести что-то по своему усмотрению. А раньше мы рассказывали, почему нельзя дарить цветы в горшке по народным приметам.

Приметы и предрассудки говорят о разных правилах дарения денег. Есть дни и время, когда этого делать не стоит. Об этом пишет Uaportal.

Как правильно дарить деньги

Поверья говорят, что нельзя дарить парные суммы. Для того чтобы привлечь удачу, лучше дарить нечетные. Это, например, 501, 701, 1001 гривна. Дело в том, что парные суммы могут нести негативный смысл и означать застой.

Когда нельзя дарить деньги

Эта примета также относится к времени, когда вы делаете денежный подарок. К примеру, не стоит дарить деньги вечером, после заката. Лучше делать это днем. Так можно предотвратить появление финансовых потерь. Также нельзя это делать в четверг. Этот день способствует потере богатства.

Ранее Телеграф рассказывал, что нельзя делать с подушками, чтобы не потерять богатство. Мы поделились интересными предрассудками.