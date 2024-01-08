Прикраси самі падають, а кінчики гілок потемніли: коли треба виносити ялинку за народними прикметами

Коли слід розбирати та виносити ялинку

В українській культурі існує безліч народних прикмет та забобонів, що стосуються різних сфер нашого життя. Так, наприклад, є прикмети, коли потрібно виносити з дому новорічну ялинку.

Багато людей розбирають святкове дерево одразу після різдвяних святок, пише meta.ua. А деякі залишають ялинку стояти пж до весни, особливо якщо вона штучна. А як чинили наші предки і коли, згідно з народними прикметами, потрібно виносити ялинку.

Коли прибирати ялинку за народними прикметами?

Наші пращури вважали, що жива ялинка в домі здатна накопичувати в собі негативну енергетику. Тому відразу після свят дерево розбирали та виносили з дому. Найчастіше потім живу ялинку спалювали.

Наші пращури вважали, що ялинка в домі може подавати сигнали, коли її потрібно виносити. Про це також є народні прикмети та забобони:

Якщо іграшки та прикраси почали самі собою падати з ялинки — домовик таким чином каже вам, що дерево потрібно виносити з дому.

Якщо кінчики гілок біля ялинки почали темніти, то в ній накопичилося багато негативної енергії і її варто викинути з дому.

Якщо стовбур ялинки пошкодився, тріснув чи розшарувався, а деревце стало нестійким — настав час розбирати і виносити ялинку, щоб не приваблювати злих духів у дім.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно викинути з дому новорічну ялинку. Що зробити, щоб не довелося забирати голки.