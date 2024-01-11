Поперхнулись едой: о чем это предвещает по народным приметам
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Поперхнулись в гостях – о чем это говорит
Нередко случается такое, что во время еды мы случайно поперхнулись. В древности верили, что это имеет скрытый смысл и может означать разное. Ранее мы рассказывали, о чем вещают остановившиеся часы. Теперь поговорим о том, что значит, когда подавились едой или напитками.
Если вы поперхнулись едой "на ходу", то не стоит из-за этого беспокоиться. Об этом пишет Ukr.Media.
Поперхнуться – что это значит в зависимости от ситуации
- Если вы сделали это во время спокойного приема пищи или кофе, значит гости уже на пороге.
- Если вы поперхнулись в гостях – это может означать, что вы еще раз вернетесь в этот дом.
- Если вы подавились во время диалога с кем-то, это может означать, что ваш собеседник пытался обмануть вас в чем-нибудь.
- Если вы поперхнулись первым глотком утреннего чая, это предвещает важную встречу, которая состоится в скором времени.
Поперхнуться — толкование приметы в зависимости от блюда
- Если вы поперхнулись собственной слюной, это значит, что вы скрываете волнение.
- Если вы подавились чистой водой, стоит ожидать визита издалека, которого вы долго ждали.
- Если вы поперхнулись воздухом, это свидетельствует о сплетнях, разводящихся за вашей спиной.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие домашние дела нельзя делать вечером. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.