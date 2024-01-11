Поперхнулись едой: о чем это предвещает по народным приметам

Поперхнулись в гостях – о чем это говорит

Нередко случается такое, что во время еды мы случайно поперхнулись. В древности верили, что это имеет скрытый смысл и может означать разное. Ранее мы рассказывали, о чем вещают остановившиеся часы. Теперь поговорим о том, что значит, когда подавились едой или напитками.

Если вы поперхнулись едой "на ходу", то не стоит из-за этого беспокоиться. Об этом пишет Ukr.Media.

Поперхнуться – что это значит в зависимости от ситуации

Если вы сделали это во время спокойного приема пищи или кофе, значит гости уже на пороге.

Если вы поперхнулись в гостях – это может означать, что вы еще раз вернетесь в этот дом.

Если вы подавились во время диалога с кем-то, это может означать, что ваш собеседник пытался обмануть вас в чем-нибудь.

Если вы поперхнулись первым глотком утреннего чая, это предвещает важную встречу, которая состоится в скором времени.

Поперхнуться — толкование приметы в зависимости от блюда

Если вы поперхнулись собственной слюной, это значит, что вы скрываете волнение.

Если вы подавились чистой водой, стоит ожидать визита издалека, которого вы долго ждали.

Если вы поперхнулись воздухом, это свидетельствует о сплетнях, разводящихся за вашей спиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие домашние дела нельзя делать вечером. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.