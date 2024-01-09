Накличете біду: які домашні справи не варто робити ввечері

Як можна викинути щастя з дому

У давнину було багато прикмет, що пов’язані з вечірніми ритуалами. Наші предки вірили, що не можна дивитися у дзеркало після заходу сонця, підмітати тощо. Щодо прибирання теж було чимало забобонів.

Езотерики не мають чітких і точних пояснень щодо цього. Тому такі забобони зовсім не обґрунтовані. Про це пише ЧасДій.

Які домашні ритуали не можна робити ввечері

Виносити сміття

Колись вважалося, що ввечері, винісши сміття, можна вигнати з дому достаток. Тому краще робити це вдень або ж до того, як сонце зайде.

Мити підлогу

Таким чином можна "вимити" з дому щастя. Щодо практичного пояснення, то роблячи це після важкого робочого дня, ви точно не покращуєте самопочуття та настрій.

Прати

За прикметами, білизна, що розвішена на ніч, притягує нечисть та вбирає в себе негативну енергетику. Треба або відразу сушити речі, якщо є така можливість, або прати їх вдень.

Голитися

Більшість чоловіків обирають вечірнє гоління задля того, щоб не витрачати на це час зранку. Однак за прикметами, краще все ж робити це в першій половині дня. Річ у тім, що якщо ви голитеся ввечері, це може позбавити вас сил та призвести до імпотенції.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна зберігати вдома чужі речі. Ми поділилися, до чого це може призвести з народними прикметами.