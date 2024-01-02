Як залучити в гроші в дім: що треба робити за народними прикметами

Що допоможе залучити багатство

Наші предки вірили у багато прикмет. Деякі з таких вірувань могли притягнути кошти та багатство. Раніше ми розповідали, що чекати після того, як спіткнувся. Тепер поговоримо про те, як залучити гроші.

Як правильно зберігати гроші, чи можна давати в борг — ці та інші чинники впливають на багатство за прикметами. Про це пише molbuk.

Як залучити гроші

Не варто зберігати дрібні монети у гаманці. Виймайте все дріботіння та роздавайте бідним щонеділі. В іншому випадку ви будете багаті тільки на дрібні кошти.

Не позичайте комусь гроші у понеділок. Так цілий тиждень будете віддавати гроші з дому.

Якщо треба віддати борг, це краще зробити зранку. Так в домі будуть водитися гроші. Також треб скласти купюру вдвічі, і вже потім віддавати.

Коли ви отримали великий прибуток, варто відкласти одну купюру, покласти в гаманець і носити її з собою. Саме вона буде притягувати інші гроші. Її не можна витрачати чи комусь віддавати.

Не ставте на стіл порожні пляшки. Це притягуватиме сварки, горе та сльози. Також не варто сидіти на столі. Це притягує бідніть.

Не варто піднімати монети на вулиці. Вони приносять негатив. Краще обійти стороною монету, яка лежить на землі.

Покладіть під килимок, що лежить під дверима, декілька монет. Вони притягуватимуть великі гроші.

Раніше "Телеграф" розповідав, які предмети не можна розбивати. Ми поділилися цікавими прикметами.