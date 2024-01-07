Почему цветы в горшке в подарок – это плохая примета

Почему нельзя принимать такой подарок как цветы в горшке

Народные приметы – то, во что верят не все. У них нет никаких научных объяснений и доказательств. Однако есть люди, которые их придерживаются. Раньше мы рассказывали, почему нельзя смотреть в зеркало перед сном. Теперь поговорим о дарении цветов в горшке.

Цветы – это всегда хороший подарок. Однако растения в горшке в подарок – плохая примета. Об этом рассказали на Uaportal.

Приметы о растениях в горшке

Цветы в горшке за суевериями приводят к ухудшению семейных отношений. Также поверь говорят, что такие вазоны принесут неудачи в бизнесе.

Дарить цветы в горшке – плохой знак. Дело в том, что эти цветы зависят от того, кто их дарит. Они могут стать символом контроля за получателем такого подарка.

Также в народе говорят, что цветы в горшке несут в себе негативную энергетику и неприятности. Они могут "подарить" несчастья и недостатки в семье получателя.

Таким подарком злой человек может передать свою энергетику этим подарком. В случае, если это растение засохнет или увядает, это принесет беду в дом.

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