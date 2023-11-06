Звідки взялася прикмета, що не можна проходити під сходами і що буде, якщо порушити заборону

Забобони часто бувають ірраціональними, але культурно вкоріненими переконаннями, що певні дії чи обставини можуть вплинути на якісь події у житті людини. Наприклад, зустріти жінку з порожнім відром вважається поганою прикметою, хоча в сучасному світі це звичайна ситуація зовсім не несе ніяких поганих звісток.

Віра в те, що така та інші подібні події впливають на майбутнє, стали універсальним відображенням людської природи, яке виявляє себе у всіх суспільствах у всьому світі. Різноманітні звичаї та практики витримали випробування часом, пропонуючи цікавий погляд на історичні, соціальні та психологічні аспекти людського життя.

Що буде, якщо ходити під сходами — прикмета

Забобони про те, що цього не можна робити, мають безліч інтерпретацій та різних джерел. Найчастіше ця прикмета пов’язується з уявленнями про подальше нещастя.

Ось кілька можливих пояснень, звідки вона взялася:

Історичне коріння — сходами, що стояли під кутом, підіймалися на ешафот засуджені до страти. Ця асоціація з небезпекою та смертю могла стати одним з історичних пояснень прикмети.

— сходами, що стояли під кутом, підіймалися на ешафот засуджені до страти. Ця асоціація з небезпекою та смертю могла стати одним з історичних пояснень прикмети. Містичні коріння — притулені до стіни сходи утворюють трикутник. Прохід під ними руйнує його лінії, що, своєю чергою, обернеться неприємностями та принесе нещастя.

— притулені до стіни сходи утворюють трикутник. Прохід під ними руйнує його лінії, що, своєю чергою, обернеться неприємностями та принесе нещастя. Знак поваги — у деяких культурах прохід під сходами може розглядатися як вияв неповаги. Щоб уникнути цього, люди обходять сходи на знак пошани, а не проходять під ними.

Останнє пояснення може бути дещо дивним, але воно теж має право на життя. Наприклад, у Пакистані поблизу афганського кордону мешкає невеликий народ зі слов’янською зовнішністю — калаші.

За їхніми традиціями є певне місце у будинку, яке не може перетинати жінка. І щоб пройти від одного кінця полиці до іншого, вона повинна зробити коло, обійшовши половину кімнати. Цілком ймовірно, що подібні забобони існують і з приводу сходів.

Тому пояснення, що за прикмета, якщо пройти під сходами, залежить від конкретних вірувань та забобонів. Згідно з деякими з них, таку людину очікують різні негативні наслідки:

залучення нещастя;

втрата фінансового добробуту;

погіршення сімейних чи романтичних стосунків.

Однак насправді немає наукових доказів, що підтверджують зв’язок між проходженням під сходами та нещастям. Тому це більше забобон, ніж науково обґрунтоване переконання.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прикмети дійшли до нас із традицій кабали. Дізнайтеся з наступної статті, навіщо потрібна червона нитка на зап’ясті.